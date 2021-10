Dépenser 1 000 $ pour un Galaxy Z Flip 3 édition sur mesure n’est pas une si bonne idée

Si j’achetais un Galaxy Z Flip 3 aujourd’hui, je voudrais totalement une édition « panda » sur mesure avec la charnière noire et les inserts noir/blanc. Je ne sais pas pourquoi, mais ce regard m’a interpellé pendant que je regardais l’événement étrange Unpacked 2 de Samsung. Mais je sais que ce n’est pas le Z Flip que j’achèterais réellement.

Au lieu de cela, je choisirais la couleur de base que j’aimais auprès d’un opérateur téléphonique avec un plan de versement. Normalement, je déteste l’idée qu’un opérateur téléphonique soit aussi un vendeur de matériel. L’opérateur ne devrait exister que pour prendre votre argent chaque mois et vous offrir en retour un accès de qualité à Internet et au service cellulaire. Mais dans le monde réel, vous devez parfois profiter du système quand vous le pouvez.

C’est un de ces cas. Je pourrais acheter un Flip édition sur mesure de Samsung. Je n’aurais pas à payer la totalité des 1 000 $ à cause d’un échange, mais le moins cher que je pourrais obtenir serait de 500 $, et c’est parce que j’ai un autre téléphone très cher (le Galaxy S21) à échanger. Ou je pourrais entrer dans le magasin AT&T et obtenir le Z Flip gratuitement, en utilisant un téléphone beaucoup moins cher pour une meilleure valeur de reprise.

AT&T m’échangera un nouveau Z Flip 3 contre un Pixel 4a d’occasion. Source : Jerry Hildenbrand

Tous les transporteurs ont des offres où vous pouvez obtenir un Z Flip à un prix très bas, donc ce n’est pas seulement une affaire d’AT&T. À moins que vous n’envisagiez de changer d’opérateur dans un proche avenir – une autre chose que les gens devraient considérer plus souvent mais à peine jamais – cela n’a tout simplement pas beaucoup de sens de dépenser 500 $ de plus pour obtenir une couleur différente et un nouveau papier peint que je peut télécharger à partir de XDA à la minute où les téléphones se lancent réellement.

Vous pourriez penser que cela vaut la peine de dépenser plus pour obtenir exactement ce que vous voulez, et c’est très bien. Je suis bon marché, cependant.

Ce n’est que moi et mon avis, bien sûr. Vous voudrez peut-être tellement une couleur spécifique que vous êtes prêt à dépenser 500 $ de plus ou plus pour l’obtenir, et si c’est le cas, tant mieux pour vous ! Soyez vous-même et ne laissez personne ni moi ni personne vous influencer. Mais d’une manière ou d’une autre, je pense que la plupart des gens préfèrent économiser 500 dollars supplémentaires et obtenir un Flip 3 gratuit plutôt que d’avoir un téléphone à clapet panda noir et blanc.

Une question plus importante est la suivante : pourquoi les transporteurs font-ils cela ? Le Z Flip 3 est l’un des téléphones les plus en vogue et il est assez unique. Habituellement, ce combo signifie que vous finissez par payer plus, pas moins. Samsung commercialise également le diable du Flip, en s’assurant que tout le monde sur la planète sait que vous pouvez acheter un très bon smartphone qui s’ouvre comme tous les téléphones le faisaient il y a des années et des années.

J’aurais aimé que la réponse soit super complexe et qu’elle soit une sorte de « piège » autour des pratiques des transporteurs, mais ce n’est pas le cas. Les transporteurs accordent une importance primordiale à une chose : vous faire rester avec eux. J’achète un Flip chez AT&T signifie que je continuerai à utiliser AT&T pendant les 18 prochains mois pendant que j’utilise le crédit de l’appareil pour payer ma facture. Je reçois ce qui est essentiellement un téléphone gratuit pour rester dans l’entreprise pendant encore un an et demi.

L’utilisation d’un plan de versement est le moyen le plus récent de vous enfermer dans un contrat.

Cela ressemble beaucoup à la façon dont les opérateurs vous remettaient simplement un téléphone gratuit (ou à un prix très réduit) si vous étiez prêt à signer un contrat de 24 mois. C’est passé de mode, donc à la place, vous signez un plan de versement qui dit que vous devez payer l’appareil en totalité si vous changez de transporteur. Six de l’un, une demi-douzaine de l’autre, et tout ça.

Est-ce une bonne chose ? Zut non. C’est une autre façon de vous garder enfermé, et être enfermé dans quoi que ce soit n’est jamais le meilleur. Le consumérisme fonctionne mieux lorsqu’il y a un choix qui s’y rattache. Un vrai choix, pas un semblant de choix avec des centaines de dollars de ficelles attachées. Mais il met également entre vos mains l’un des téléphones les plus cool que vous puissiez acheter aujourd’hui, même avec un téléphone bon marché comme un Google Pixel 4a.

Échangeriez-vous un Pixel 4a contre l’un des meilleurs téléphones pliables si la seule vraie chaîne attachée est que vous deviez continuer à utiliser la compagnie de téléphone que vous utilisez déjà ? Je le ferais bien sûr.

