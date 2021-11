Dépenser plus : les États améliorent le rythme des investissements et stimulent la relance de l’investissement

Les données recueillies par FE de 20 États ont montré que ces États ont déclaré des dépenses d’investissement combinées de 1,6 lakh crore en avril-septembre de FY22, en hausse de 79% sur un an, contre une baisse de 31% au cours de la période correspondante de FY21.

L’amélioration des revenus a permis aux gouvernements des États de regagner le rythme de leurs dépenses d’investissement au cours des six premiers mois de l’exercice en cours. Le développement pourrait aider à relancer un cycle d’investissement, même si le faible niveau d’utilisation des capacités dans le secteur privé soulève des doutes quant à la faisabilité d’une reprise des investissements dans le segment clé.

Les données recueillies par FE de 20 États ont montré que ces États ont déclaré des dépenses d’investissement combinées de 1,6 lakh crore en avril-septembre de FY22, en hausse de 79% sur un an, contre une baisse de 31% au cours de la période correspondante de FY21.

Les investissements de ces États en avril-septembre de l’exercice en cours étaient supérieurs de 23% à ceux de la période correspondante de l’année pré-pandémique, FY20. Bien sûr, le niveau d’investissement des États est toujours légèrement inférieur à ce qu’il aurait pu être si la pandémie n’avait pas bouleversé l’élan ; l’effet néfaste de la pandémie doit encore être complètement compensé.

Le Centre a également fait appel aux CPSE pour avoir poussé les investissements publics, ce qui est essentiel à une reprise de la croissance économique axée sur les investissements. Les grandes entités du secteur public central – sociétés et entreprises – ont atteint 37% de leur objectif global de dépenses en capital pour l’exercice 22 au cours des six premiers mois de l’exercice en cours, en dépensant 2,19 lakh crore, selon des sources officielles. Leurs investissements représentaient 30 % de l’objectif annuel au cours de la période correspondante de l’exercice 21.

Ce qui a aidé les 20 États –UP, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, Kerala, Odisha, Gujarat, Karnataka, Telangana, Madhya Pradesh, Haryana, Andhra Pradesh, Bihar, Punjab, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Tripura et Manipur– pour maintenir leurs performances d’investissement jusqu’à présent au cours de l’exercice 22, leurs recettes fiscales combinées ont augmenté de 32% à Rs 7,9 lakh crore.

L’amélioration des flux de revenus a incité les États à réduire leurs emprunts. Les emprunts de ces États ont diminué de 8% sur un an pour atteindre environ Rs 3 lakh crore au cours de la période avril-septembre 2021, contre une augmentation de 68% observée au cours de la période (affectée par Covid) il y a un an.

Alors que l’exercice 21 a connu une forte augmentation des émissions de prêts de développement de l’État (SDL) alors que les États luttaient pour respecter leurs engagements de dépenses accrus en raison de Covid-19 dans un contexte de baisse des revenus, les emprunts de vingt-sept États et de deux territoires de l’Union jusqu’à présent dans l’exercice actuel année restent 12% inférieurs au calendrier indicatif et 16% inférieurs à ceux de la période correspondante de FY21.

Parmi les 20 États examinés, les dépenses d’investissement de l’Uttar Pradesh s’élevaient à 23 803 crores de roupies au premier semestre de l’exercice 22, soit une augmentation de 563 % par rapport à l’année précédente. Les dépenses d’investissement du Madhya Pradesh s’élevaient à 18 804 crore de Rs (en hausse de 95 %), Telangana à 15 078 crore de Rs (135 %) et Karnataka à 13 957 crore de Rs (26 %).

Les États ont également vu leurs dépenses de recettes augmenter de 12% sur un an en avril-septembre de l’exercice 22, tandis que les dépenses totales ont augmenté de 17%.

Les dépenses en capital du Centre en avril-septembre de l’exercice 22 s’élevaient à 2,29 lakh crore, soit 41,4% de l’objectif annuel contre 40,3% de l’objectif pertinent atteint au cours de la période de l’année précédente.

D’avril à septembre de l’EX22, les dépenses en capital du Centre se sont élevées à Rs 2,29 lakh crore, en hausse de 28% sur un an par rapport au taux requis de 30% pour atteindre l’objectif annuel de Rs 5,54 lakh crore en FY22.

Vendredi, le ministère des Finances de l’Union a déclaré que sept États peuvent emprunter un crore de Rs 16 691 supplémentaires pour atteindre l’objectif de dépenses en capital qu’il s’est fixé jusqu’au deuxième trimestre de l’exercice 22.

Le Centre a demandé à tous les États d’entreprendre un crore de Rs 1,1 lakh combiné de plus en FY22 que Rs 5 lakh crore réalisé au cours de l’année pré-pandémique de FY20. Les États sont autorisés à emprunter net de 4% du GSDP au cours de l’exercice 22, dont 50 points de base sont liés à la réalisation d’investissements supplémentaires par rapport à leur investissement au cours de l’exercice 20.

Lundi, le ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sitharaman, réfléchira avec les ministres en chef et les ministres des Finances des États sur la stimulation de l’investissement et de la croissance et la question des dépenses d’investissement sera également susceptible d’être discutée.