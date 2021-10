Dépenses améliorées : stimulées par les codes QR de vitrine, les transactions marchandes hors ligne augmentent

L’augmentation des paiements des commerçants hors ligne au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22 a été favorisée par l’ouverture de davantage de magasins et d’entreprises avant les fêtes de fin d’année et après la deuxième vague de Covid-19

Les transactions marchandes hors ligne, entraînées par les codes de réponse rapide (QR) de la vitrine, ont augmenté plus rapidement que les transactions marchandes en ligne au cours du trimestre clos en septembre, selon un rapport de PhonePe. Les acteurs de l’industrie ont attribué la reprise des transactions numériques hors ligne à l’habitude de l’ère pandémique de minimiser l’utilisation de l’argent liquide ainsi que le déverrouillage des entreprises après le recul de la deuxième vague de Covid.

Dans son rapport sur les tendances des paiements numériques en juillet-septembre, PhonePe a déclaré que les paiements marchands hors ligne, tels que les paiements à Kiranas en magasin, augmentaient plus rapidement que les paiements marchands en ligne à un taux séquentiel de 65%. « Dans un indicateur clair de reprise après la deuxième vague de la pandémie et l’ouverture rapide des magasins, près de quatre paiements marchands sur cinq sont désormais des transactions de paiement hors ligne », a déclaré PhonePe dans le rapport.

Les dirigeants de l’industrie sont d’avis que l’incidence accrue des paiements numériques qui a été observée lorsque la pandémie a éclaté pour la première fois est devenue une habitude pour de nombreuses personnes. Les consommateurs recherchent désormais la même commodité de payer pour l’épicerie ou les légumes à laquelle ils sont habitués lorsqu’ils commandent de la nourriture ou des appareils électroniques en ligne.

Anand Kumar Bajaj, fondateur et PDG de PayNearby, a déclaré que l’augmentation des paiements hors ligne observée au cours des derniers mois est le résultat direct de l’habitude des gens à payer numériquement pour des produits et services de commerce électronique au cours des deux dernières années. « Nous avons également vu le nombre de vitrines compatibles QR augmenter de 22 à 23 %. La commodité nouvellement acquise de payer en ligne à domicile s’est maintenant traduite par la recherche d’un type de commodité similaire hors ligne », a-t-il déclaré.

L’augmentation des paiements hors ligne des commerçants au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22 a été favorisée par l’ouverture de plus de magasins et d’entreprises avant les fêtes de fin d’année et après la deuxième vague de Covid-19. L’expert indépendant en technologies financières, Parijat Garg, a déclaré que le nombre de commerçants proposant des paiements basés sur QR a augmenté, avec la participation de petits magasins en bordure de route et de vendeurs de légumes. « Cette année, la croissance des transactions a été bonne en raison de l’amélioration du sentiment et de l’assouplissement des restrictions de mobilité. . Le fait qu’il n’y ait pas de frais fixes impliqués a également contribué à l’adoption par un grand nombre de marchands hors ligne », a déclaré Garg.

Historiquement, les paiements des commerçants dans les établissements physiques en Inde reposaient principalement sur les cartes de débit et de crédit, ce qui nécessitait une machine de point de vente (POS) dans chaque magasin. La propagation des transactions basées sur QR a offert aux commerçants, en particulier à ceux qui opèrent sur de faibles marges, une option pour accepter les paiements sans numéraire avec pratiquement aucune augmentation de coût.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.