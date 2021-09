Dépenses de marketing numérique de The Sleep Company pour 2022 : The Sleep Company augmente ses dépenses de marketing de huit fois pour atteindre Rs 8 crore en FY22

D’ici la fin de cette année, la société prévoit de commencer ses opérations au Japon

Gagner la confiance et l’acceptation des consommateurs est la première étape de toute marque. Le cas de la catégorie de vente directe au consommateur n’est pas différent, en particulier l’année dernière, lorsque la catégorie semble avoir connu une augmentation significative. Dans un effort pour promouvoir sa marque, la société de solutions de sommeil D2C, The Sleep Company affirme avoir augmenté ses dépenses marketing d’environ huit fois pour atteindre 8 crores de roupies au cours de l’exercice 22, a déclaré Harshil Salot, fondateur de The Sleep Company, à BrandWagon Online. Fait intéressant, l’entreprise prévoit de dépenser tout cet argent dans le numérique. « Nous continuerons à nous concentrer uniquement sur la conduite de The Sleep Company dans l’écosystème numérique. Nous utiliserons un mélange de Google, des médias sociaux, notamment Facebook et Instagram, des marchés tels qu’Amazon et Flipkart, et de la publicité native pour piloter à la fois le haut et le bas de l’entonnoir », a ajouté Salot. La société, qui a récemment intégré Anil Kapoor en tant qu’ambassadeur de la marque, affirme que ses dépenses marketing au cours de l’exercice 21 se sont élevées à environ Rs 1-1,5 crore.

En 2020, 35% des commandes ont été auto-expédiées, tandis que les 65% restants ont été expédiées via un marché, selon les données de la société d’études de marché Statista. En 2019, la part des commandes auto-expédiées était nettement plus faible.

Comfort Grid Technologies Private Limited, la société mère de The Sleep Company, a enregistré un chiffre d’affaires de Rs 74 lakh dès sa première année d’exploitation, tandis que sa perte nette s’élevait à environ Rs 1 lakh au cours de l’exercice 20, selon les documents réglementaires consultés par la société de veille économique. , Tofler. « L’exercice 20 (novembre 2019) a été notre année de lancement et, en tant que tel, notre objectif était de cibler le bon public et d’attirer les bonnes personnes. Le marketing était une grande partie de cet effort, mais n’était la cause d’aucune perte. Nous avons été rentables au cours de l’exercice 21 avec un bénéfice avant impôts (PBT) de Rs 1,04 crore », a déclaré Salot. La société affirme que ses dépenses de marketing au cours de l’exercice 21 ont été multipliées par 10 par rapport à l’exercice 20, qui était d’environ 10 à 15 lakh de Rs. De plus, son chiffre d’affaires a été multiplié par 15 au cours de l’EX21.

The Sleep Company, qui propose actuellement des produits dans toute la gamme de confort du sommeil, prévoit de tirer parti de sa technologie brevetée de réseau intelligent et de lancer une gamme de produits de confort d’assise tels que des chaises de bureau, des canapés, des sièges, qui sont en cours de développement depuis environ trois à six mois loin. La société prévoit également de lancer des centres d’expérience hors ligne dans les villes métropolitaines au cours du prochain exercice. « Ce ne sera pas un point de vente mais un point d’expérience car beaucoup de personnes dans ce segment recherchent encore le toucher et la sensation. En fonction des enseignements tirés des métros, nous envisagerons d’étendre ces centres dans les villes de niveau 2 et de niveau 3. En outre, environ 35% de notre activité provient de villes de niveau 2 et de niveau 3, il y a donc clairement beaucoup de sensibilisation et d’acceptation pour essayer différents produits technologiques, même dans les petites villes d’Inde », a noté Salot.

De plus, la société prévoit de se développer sur les marchés internationaux. Par exemple, d’ici la fin de cette année, la société prévoit de commencer ses opérations au Japon. Il envisage également de puiser dans les pays du Moyen-Orient. Actuellement, 60% des revenus de l’entreprise proviennent de son propre site Web et le reste de marchés tels qu’Amazon, Flipkart, Pepperfry et Livspace. Il prétend servir plus de 3 000 clients chaque mois et s’attend à ce que ce chiffre double au cours du trimestre d’octobre à décembre.

Lire aussi : Amazon Prime Video entre dans l’espace de distribution de contenu ; lance Prime Video Channels

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.