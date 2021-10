Dépenses fiscales en hausse de 18,7 % en glissement mensuel et de 4,1 % en glissement annuel

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Le déficit budgétaire fédéral pour septembre 2021 était de 61,5 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 171 milliards de dollars d’août. Même si le déficit a baissé de 64% MoM, il a été principalement tiré par les recettes. Les dépenses ont augmenté de 18,7% en glissement mensuel, mais les recettes ont augmenté de 71,2% en raison d’une augmentation des impôts sur les sociétés et des particuliers.

Septembre marque la fin de l’exercice 2021 pour le gouvernement. La Fed a enregistré le deuxième plus grand déficit budgétaire de l’histoire des États-Unis. Semblable à l’image du MoM, cela n’était pas dû à une baisse des dépenses. Les dépenses ont augmenté de 4,1% en glissement annuel pour atteindre 6,8 milliards de dollars. C’était 53 % de plus que les 4,4 T$ de l’exercice 2019. Les recettes ont augmenté de 18,3 % en glissement annuel, passant de 3,4 T$ à 4 T$. Cela a conduit à une baisse nette du déficit de 3,1 T$ à 2,8 T$.

Les graphiques ci-dessous montrent les montants mensuels.

Figure : 1 Budget fédéral mensuel

Pour mieux comprendre ce qui motive les dépenses et les recettes importantes, les deux graphiques suivants répartissent les deux côtés du budget en différentes catégories. Septembre a vu le plus gros montant d’impôt sur les sociétés (86,7 milliards de dollars) depuis au moins 18 mois.

Figure : 2 reçus mensuels

Les dépenses élevées sont très préoccupantes, comme le montre le graphique ci-dessous. « Trésor – Autre » représente les contrôles de relance, il est donc logique que cela ait diminué au cours du mois le plus récent. Lorsque cette variable est supprimée, le mois de septembre est plus long que la plupart des autres mois remontant à l’année précédente.

Figure : 3 dépenses mensuelles

Le tableau ci-dessous détaille les chiffres de chaque catégorie. Les principaux points à retenir des graphiques et du tableau :

Le total

Comme souligné ci-dessus, les dépenses ont augmenté mais les recettes ont augmenté plus rapidement, procurant un soulagement. Ce ne sera pas toujours le cas, il sera donc important de voir si les dépenses diminuent dans les mois à venir. Biden a toujours un énorme projet de loi de dépenses qui est soumis au Congrès.

Dépenses

La santé et les services sociaux (HHS) ont bondi de 45% MoM et dépassé la moyenne sur 12 mois. C’est préoccupant car les dépenses devraient baisser au HHS alors que COVID est devenu plus contrôlé.

Reçus

Les impôts sur les sociétés sont en hausse de 180% par rapport à la moyenne sur 12 mois Les impôts sur les particuliers ont augmenté de 73% MoM mais n’ont augmenté que de 26% par rapport à la moyenne mensuelle

Figure : 4 Détail du budget américain

L’augmentation actuelle des recettes fiscales peut être attribuée à plusieurs facteurs. Impôts sur les dépenses de relance, les éléments liés à la fin de l’exercice ou les paiements d’impôts effectués avant la date limite d’imposition d’octobre (les années normales, vous pouvez reporter les impôts à octobre si vous n’avez pas les informations nécessaires pour déposer en avril).

Le graphique ci-dessous présente les dépenses sur une base TTM jusqu’en 2016. Comme on peut le voir, les dépenses augmentaient régulièrement avant la pandémie. Compte tenu de l’administration et du congrès actuels, cette tendance ne devrait pas ralentir. De plus, les politiciens utilisent les 18 derniers mois comme preuve qu’ils peuvent dépenser des sommes énormes sans répercussions immédiates. La Fed monétisant la quasi-totalité de la dette, il n’y a rien pour ralentir l’augmentation des dépenses. À terme, le déficit massif rattrapera l’économie et le budget, et il deviendra impossible de donner un coup de pied dans la boîte.

