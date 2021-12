Dépenses importantes : les dépenses d’investissement devraient à nouveau connaître une forte hausse au cours de l’exercice 23

Par ailleurs, le gouvernement a incité les entreprises du secteur public central à augmenter leurs dépenses en capital pour maintenir la dynamique des investissements publics globaux.

Le Centre prévoit d’augmenter considérablement ses dépenses d’investissement pour la troisième année consécutive dans le prochain budget pour l’exercice 23, car il pense qu’une poussée soutenue vers les dépenses productives stimulera la croissance et stimulera la création d’actifs, a déclaré un haut responsable à FE.

« La forte augmentation (budgétaire) des investissements dans l’exercice en cours n’était pas une chose ponctuelle. Le gouvernement est convaincu de son effet multiplicateur élevé et de son potentiel de création d’emplois. Ainsi, le rythme d’augmentation des dépenses d’investissement du Centre serait à nouveau nettement supérieur à celui de ses dépenses de revenus », a déclaré le responsable. Une estimation précise des dépenses FY23 sera confirmée dans les semaines à venir.

Le gouvernement a entrepris une campagne budgétaire massive d’investissements au cours du dernier exercice, en particulier au second semestre après un verrouillage pan-indien et d’autres restrictions localisées ont été considérablement assouplis, pour remettre rapidement sur pied l’économie ravagée par Covid. Ses investissements ont bondi de 27% par rapport à l’année précédente pour atteindre 4,25 lakh crore au cours de l’exercice 21. Le Centre a de nouveau budgétisé une augmentation de 30% d’une année sur l’autre des investissements budgétaires pour l’exercice en cours à Rs 5,54 lakh crore. Cela s’ajoute aux dépenses d’investissement extrabudgétaires effectuées par l’intermédiaire de certaines entités du secteur public comme NHAI.

Entre avril et octobre, les dépenses d’investissement du Centre s’élevaient à 2,53 lakh crore, soit 28% de plus qu’un an auparavant et 26% par rapport au niveau d’avant la pandémie (même période en FY20). Reste qu’il représente 46 % des dépenses d’investissement budgétisées pour l’ensemble de l’exercice. Pour que l’objectif budgétisé soit atteint, le Centre doit désormais augmenter ses investissements de plus de 32% dans les mois restants de cet exercice, cela aussi, sur une base relativement défavorable (notamment entre octobre 2021 et février 2022).

Par ailleurs, le gouvernement a incité les entreprises du secteur public central à augmenter leurs dépenses en capital pour maintenir la dynamique des investissements publics globaux. Les grandes entités du secteur public central ont réalisé 45% de leur objectif d’investissements annuels au cours des sept premiers mois de cet exercice, en dépensant Rs 2,67 crore lakh, ont déclaré des sources à FE.

Il est important de noter que les États, qui jouent un rôle plus important dans la construction d’infrastructures (leurs investissements sont généralement 1,4 fois supérieurs à ceux du Centre), ont également commencé à augmenter leurs dépenses productives. Cela a été en partie facilité par la mise en avant par le Centre de la composante prêt dos à dos de la compensation de la TPS et l’augmentation des transferts fiscaux aux États ces derniers temps.

Entre avril et septembre de cet exercice, les dépenses d’investissement ont augmenté de 78% en glissement annuel dans les 16 principaux États, qui représentaient plus de 80% des dépenses d’investissement totales de tous les États, selon un rapport de Crisil. Pourtant, ces États avaient dépensé un peu plus de 29 % de leurs prévisions budgétaires au premier semestre. Cependant, les États ont généralement tendance à dépenser la plupart de leurs budgets d’investissement vers la fin de l’année. Par exemple, entre l’exercice 2012 et l’exercice 20, les États n’avaient, en moyenne, dépensé qu’environ 31 % des montants budgétisés au premier semestre, selon le rapport. Cela signifie que les États peuvent améliorer considérablement leurs dépenses d’investissement au cours des mois restants de cet exercice budgétaire si leurs flux de revenus restent robustes.

Séparément, les données recueillies par FE ont montré qu’en octobre de cet exercice, les investissements combinés de 16 États avaient augmenté de 70 % sur un an (bien que sur une base fortement contractée) et de 13 % par rapport au niveau de la période pré-pandémique immédiate comparable.

Pitch pour des investissements élevés, le conseiller économique en chef KV Subramanian avait précédemment déclaré qu’il avait un multiplicateur élevé de 4,5, contre moins de 1 dans des dépenses de revenus même bien dirigées.

Le Centre avait budgété une augmentation marginale de ses dépenses pour l’exercice 22 à Rs 34,8 lakh crore. Il avait budgété une réduction marginale de ses dépenses de revenus d’un an auparavant à Rs 29,3 lakh crore. Bien sûr, ses calculs budgétaires se sont détraqués à la suite de la deuxième vague de Covid.