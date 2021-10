Dépenses intelligentes : conseils pour faire du shopping festif avec des cartes de crédit

Les taux d’intérêt des cartes de crédit sont élevés.

Les offres festives sont partout autour de nous. Avec des offres intéressantes, il existe également des programmes de financement faciles qui facilitent les achats importants. Par conséquent, vous avez des options non seulement pour les choses que vous voulez acheter, mais vous avez également des options de financement comme les cartes de crédit, les prêts personnels, acheter maintenant, payer plus tard, etc. Voyons ce que vous devez garder à l’esprit lorsque vous faites des folies avec votre carte de crédit.

Budget toujours

Fixez-vous un budget shopping festif. Lorsque vous magasinez avec votre carte de crédit, il est important que vos cotisations soient facilement payables. Alors, trouvez un numéro avec lequel vous êtes à l’aise et maintenez vos dépenses à l’intérieur de celui-ci. À la fin des fêtes de fin d’année, vos finances personnelles s’en porteront mieux.

Choisissez une carte intelligemment

Chaque carte de crédit a ses propres avantages, récompenses et incitations. Si vous avez décidé de vos achats, il est utile de savoir quelle carte de crédit inciterait le mieux à acheter. De nombreux articles électroniques coûteux, tels que les smartphones phares, ont des liens avec des cartes de crédit qui offrent des remises et des remises intéressantes. Cela vous aidera à utiliser une carte qui offre les meilleures récompenses pour votre achat important. Si vous n’avez pas cette carte, pensez à l’obtenir.

La limite de dépenses peut être augmentée

Si votre limite de dépenses est faible et susceptible de s’épuiser pendant les achats festifs, contactez votre fournisseur de carte. Si vous avez déjà dépassé votre limite et que vous avez un bon dossier de remboursement, votre fournisseur de carte devrait augmenter votre limite. Si cela ne s’est pas produit automatiquement, vous devriez parler au fournisseur et le faire.

Les IME à court terme sont les meilleurs

Les taux d’intérêt des cartes de crédit sont élevés. Plus vous avez de cotisations sur votre carte, plus vous payez d’intérêts. L’intérêt se compose également chaque mois, il est donc facile d’accumuler des frais d’intérêt annualisés de 40 à 50 %. Bien que des options EMI sans frais et sans intérêt soient disponibles, remboursez vos cotisations de carte dans les plus brefs délais afin de minimiser les coûts d’emprunt.

Attention à l’utilisation des espèces

La plupart des cartes de crédit vous permettent de retirer de l’argent aux distributeurs automatiques. Mais il n’y a pas de période sans intérêt pour les retraits d’espèces sur votre carte de crédit. Les intérêts commenceront à s’appliquer dès le premier jour de votre retrait. Par conséquent, faites preuve d’une extrême prudence avec cette option. Vous feriez peut-être mieux de magasiner en ligne où vos transactions sont incitées de diverses manières.

Prépayer le montant total

Vous avez la possibilité de payer un montant minimum dû chaque mois. Il s’agit généralement de 5% de votre cotisation. Sauf achats sur EMI, payez toujours votre cotisation en totalité chaque mois. Ceci est particulièrement important si vous allez devenir fou avec vos achats de fête.

Peut avoir un impact sur d’autres emprunts

Si vous êtes également à la recherche d’autres prêts tels que le financement d’une maison ou un prêt automobile, assurez-vous que les frais d’achats festifs de votre carte de crédit ont été remboursés. Sinon, les cotisations réduiront votre pointage de crédit, ce qui pourrait augmenter le taux d’intérêt que vous paierez sur les nouveaux prêts.

Comparez les options de prêt

Les cartes de crédit sont parfaites pour les achats de taille moyenne, généralement inférieurs à 1 lakh. Les cotisations peuvent être réglées en une seule fois ou en quelques mois, et les intérêts peuvent être minimisés. Si, toutefois, vous avez besoin d’un prêt beaucoup plus important que vous souhaitez rembourser sur 12 à 60 mois, vous feriez peut-être mieux de contracter un prêt personnel. Les taux d’intérêt seront beaucoup plus bas.

Gardez une trace de l’utilisation du crédit

Il est facile de perdre de vue vos dépenses pendant la saison des fêtes. C’est pourquoi vous devez suivre ce que vous avez dépensé, où se situe votre limite de dépenses et la date d’échéance. Si vous repérez des transactions méconnaissables, signalez-les immédiatement à votre fournisseur de carte.

Vérifiez votre pointage de crédit

Un comportement de crédit responsable implique un suivi régulier de votre pointage de crédit. Vous pouvez faire des contrôles mensuels gratuits de votre score en ligne. Cela est particulièrement nécessaire après une saison de grosses dépenses de votre carte de crédit, car celles-ci peuvent potentiellement réduire votre score.

L’auteur est PDG, BankBazaar.com

