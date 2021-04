Dépenses inutiles et augmentations d’impôts ⋆ .

Le président Joe Biden parle de son plan d’infrastructure de 2 billions de dollars au Carpenters Pittsburgh Training Center à Pittsburgh, Pennsylvanie, le 31 mars 2021 (Crédit: Jonathan Ernst / .)

Aujourd’hui à Pittsburgh, Joe Biden a annoncé son plan pour plus de 2000 milliards de dollars de dépenses en infrastructures et un sac à main surdimensionné d’autres priorités, y compris le logement, la fabrication, les soins aux personnes âgées et même la loi PRO, ce qui rendrait plus difficile le choix des travailleurs. pour rester en dehors des syndicats. Un autre package, qui aurait pu pousser le prix total à 4 billions de dollars, est toujours en cours d’élaboration. Ceci, bien sûr, fait suite à un projet de loi de 1,9 billion de dollars qu’il a déjà signé.

Alors que les républicains et les démocrates modérés se demandent s’ils peuvent soutenir cela – et marchander des détails – il y a trois choses principales à garder à l’esprit. La proposition de Biden est extrêmement coûteuse; notre infrastructure ne «s’effrite» pas faute de fonds fédéraux; et le plan de paiement de Biden implique des hausses d’impôts qui nuiront à l’économie, nuiront à la classe moyenne américaine que Biden a promis de protéger et engloutiront des sources de revenus qui pourraient, à tout le moins, être mieux utilisées pour corriger le déficit existant.

Deux mille milliards de dollars, c’est, pour le moins dire, beaucoup d’argent. C’est 6 000 $ pour chaque personne dans le pays. C’est près de la moitié de ce que tout le gouvernement fédéral a dépensé en 2019, avant la frénésie des dépenses liées aux coronavirus.

Et n’oubliez pas, ce n’est pas le premier ou le dernier plan de dépenses Biden à gros budget cette année. Ajoutez la facture COVID et la prochaine facture de dépenses, et nous pourrions parler de 6 billions de dollars, ou 18000 dollars pour chaque homme, femme et enfant – au-delà de nos dépenses normales, qui ne sont pas exactement limitées.

Les partisans d’énormes dépenses d’infrastructure, quant à eux, affirment que c’est nécessaire parce que notre infrastructure «s’effondre». Mais ce n’est pas vrai, quoi qu’en disent les groupes professionnels du génie civil. Comme indiqué dans une étude de 2019 de trois économistes et un essai 2020 dans les affaires nationales par Eli Lehrer, notre infrastructure est, en général, fondamentalement bonne. La condition physique des autoroutes inter-États s’est en fait améliorée au cours des dernières décennies, par exemple, tandis que les bus sont devenus plus jeunes en moyenne et que la qualité des ponts est restée stable. Et l’Amérique semble bonne dans le contexte international, avec des temps de trajet admirablement bas (malgré l’augmentation de la congestion) et un haut débit rapide. En outre, la plupart des véritables problèmes d’infrastructure des États-Unis sont mieux traités au niveau des États et au niveau local, plutôt que de laisser le gouvernement fédéral subventionner des projets politiquement préférés.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de place pour l’amélioration et aucun rôle pour le Congrès. C’est dire que les dépenses d’infrastructure à cette échelle massive ne répondent pas à un besoin urgent de manière ciblée. Après un an de secours COVID sans interruption, les projets de dépenses à 13 chiffres ne doivent pas être pris à la légère.

Si le président veut faire quelque chose en matière d’infrastructure, il devrait se concentrer sur la rationalisation des processus réglementaires qui rendent l’infrastructure américaine si coûteuse et si longue à construire, et sélectionner avec soin les domaines qui pourraient utiliser plus de financement, plutôt que de déverser des sommes budgétaires contraignantes dans nouveaux projets fédéraux en masse.

Ensuite, il y a la question de savoir comment payer pour tout cela. Depuis sa campagne, Biden a soutenu une augmentation massive de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu des riches. Ces politiques peuvent ralentir la croissance, nuire aux contribuables de la classe moyenne que Biden a promis de ne pas toucher et rendre la réforme du déficit plus douloureuse à l’avenir.

Les dépenses du projet de loi sur les infrastructures, étalées sur huit ans, seraient financées par 15 ans de hausse de l’impôt sur les sociétés – non seulement en faisant passer l’impôt sur le revenu des sociétés de 21 à 28%, mais en imposant également une grande variété d’autres régimes fiscaux, à partir d’un un «impôt minimum global» renforcé à un impôt minimum sur le revenu «comptable» des grandes entreprises (qui n’inclut pas, par exemple, les déductions pour investissement et les pertes antérieures). Des détails sur les hausses de l’impôt sur le revenu des particuliers, quant à eux, attendent la prochaine proposition de Biden. Il est plus que probable que toutes ces hausses d’impôts ne paieront pas entièrement les dépenses, surtout si certaines parties de l’ordre du jour sont renouvelées lorsqu’elles prennent fin. Mais ce sera quand même de grosses hausses d’impôts.

Il n’est pas vraiment contesté que, toutes choses égales par ailleurs, des impôts plus élevés réduisent la croissance économique. Le Congressional Budget Office, par exemple, a récemment constaté que les impôts sur le travail et le capital réduisent le PIB, le premier en réduisant l’incitation à travailler et le second en réduisant l’incitation à épargner et à investir. Pendant ce temps, la preuve que l’investissement dans les infrastructures stimulera suffisamment la croissance pour compenser est au mieux contestée.

Ces taxes peuvent également affecter directement les Américains à qui Biden a promis qu’ils seraient protégés. Au cours de la campagne, Biden a promis de ne pas augmenter les impôts sur «quiconque» gagnant moins de 400 000 $. Mais cette promesse a maintenant évolué par magie pour inclure les ménages qui ne dépassent le seuil que lorsque les revenus des deux conjoints sont comptés. Bien sûr, pendant le discours, il était revenu à affirmer de manière malhonnête: «Personne qui gagne moins de 400 000 $ ne verra ses impôts fédéraux augmenter. Point final. »

Et les impôts sur les sociétés pèseront assez lourdement sur les Américains. Bien que ceux-ci soient en principe payés par les sociétés elles-mêmes, en réalité, le fardeau incombe à un mélange d’actionnaires, d’employés et de clients. Cela inclut les épargnants de la classe moyenne et les travailleurs de tous les niveaux de revenus. Les économistes ne sont pas d’accord sur la répartition exacte du fardeau, mais même le Centre de politique fiscale de gauche estime que les familles à revenu faible et moyen verront leurs revenus baisser lorsque l’impôt des sociétés augmentera.

Des milliards de dollars de hausses d’impôts seraient de mauvaises nouvelles dans le meilleur des cas. Ce sont des nouvelles encore pires quand ils sont utilisés non pas pour réduire le déficit, mais plutôt pour financer des dépenses fédérales entièrement nouvelles. Ces nouvelles taxes ne feront rien pour empêcher le désastre qui menace nos droits en fiducie, par exemple, et si quelque chose va forcer les futures hausses d’impôts à frapper plus durement la classe moyenne.

Le discours de Biden était jonché de platitudes sur l’importance des syndicats et d’affirmations très trompeuses sur le déclin américain. Le président, en fait, a fait valoir que le sort de la nation était en jeu avec son projet de loi. «Je suis convaincu que si nous agissons maintenant, dans 15 ans», a-t-il prédit, «les gens vont regarder en arrière et dire que c’est à ce moment-là que l’Amérique a gagné le futur.» Désolé, monsieur le président, les États-Unis ne gagnent pas l’avenir avec une autre hausse des impôts, un gâchis gouvernemental ou un sauvetage des syndicats.

