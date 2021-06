Dépenses publicitaires de Covid-19 sur la télévision, la presse écrite et la plate-forme radio : Covid-19 enregistre des dépenses élevées de la part des États et du gouvernement central ; AdEx s’élevait à Rs 165 crore entre mars 2020 et juin 2021

Les messages liés à Covid-19 à la télévision représentaient 42% du total des insertions publicitaires dans les publicités sociales par catégorie gouvernementale.

Alors que la deuxième vague de Covid-19 continue de faire des ravages, les gouvernements des États et le centre se sont mis à faire de la publicité pour sensibiliser les gens. Les cinq principaux gouvernements des États, outre le centre, ont dépensé entre Rs 160 et 165 crore de publicités Covid-19 dans les médias grand public, y compris la télévision, la presse écrite et la radio, de mars 2020 à juin 2021, révèlent des données de MAP India. « L’idée était d’atteindre le plus de citoyens possible et de faire connaître le virus et les précautions que les gens doivent prendre. Par conséquent, l’utilisation des médias de masse par le gouvernement était très élevée. Après un certain temps, la portée des publicités s’est étendue au-delà de la simple sensibilisation à la couronne pour couvrir la vaccination, le don de plasma, l’utilisation d’Aarogya Setu, entre autres », a déclaré LV Krishnan, PDG de TAM Media Research, à BrandWagon Online.

Selon la société de mesure d’audience, TAM Media Research, entre mars 2020 et juin 2021, les messages liés à Covid-19 à la télévision représentaient 42% du total des insertions publicitaires dans les publicités sociales par catégorie gouvernementale. Dans ce domaine, le gouvernement central dirigé par Narendra Modi détenait la part la plus élevée de volumes d’annonces, suivi du gouvernement de Delhi. La télévision en tant que média cadencé n’importe où entre Rs 98-100 crore entre le 20 mars et le 21 juin par les principaux gouvernements des États en plus du gouvernement central.

Même si le centre enregistrait des volumes d’annonces élevés, c’était le gouvernement de Delhi dirigé par Arvind Kejriwal qui semblait avoir dépensé plus d’argent. Le gouvernement de Delhi a dépensé entre 73 et 75 crores de roupies en publicité télévisée, suivi du ministre en chef Vijay Rupani qui a dirigé le gouvernement du Gujarat à 8-9 crores de roupies. Le ministre en chef Yogi Adityanath, à la tête du gouvernement de l’Uttar Pradesh, a également dépensé 7 à 8 crores de roupies pour des campagnes télévisées dirigées par corona. Le gouvernement central qui comprend le ministère de la Santé et du Bien-être familial, les départements du bien-être public, entre autres, a dépensé Rs 4-5 crore. Alors que la télévision a enregistré le maximum d’annonces en termes de volume et de valeur, la radio a enregistré des revenus publicitaires d’une valeur de Rs 50 à 60 crore. Pendant ce temps, les gouvernements ont dépensé de l’ordre de 9 à 10 crores de roupies pour l’impression.

Selon les estimations de l’industrie, le coût d’un spot publicitaire de 10 secondes sur les chaînes d’information en anglais varie entre 1 500 et 2 000 roupies, aux heures de grande écoute de 20 h à 22 h. Alors que le coût d’un spot publicitaire de 10 secondes sur les nouvelles en hindi est légèrement plus élevé entre 4 000 et 4 500 Rs et que les chaînes d’information régionales facturent 2 000 à 2 500 Rs. Les taux de publicité ont considérablement augmenté pendant la période électorale, les chaînes d’information en hindi telles que Aaj Tak touchant Rs 1 lakh pour une publicité de dix secondes. En ce qui concerne l’impression, une jaquette sur des journaux anglais tels que Times of India et Hindustan Times commande Rs 90 lakh – 1 crore tandis que les taux de publicité sur les journaux régionaux varient d’un État à l’autre, en moyenne entre Rs 80 000 et 90 000. Cependant, les journaux régionaux de l’UP, tels que Dainik Jagran, ont commandé un taux de publicité élevé allant de Rs 35 à 40 lakh. Les publicités des partis politiques et des gouvernements sont toujours facturées à un taux supérieur à la normale. Il est à noter que les gouvernements des États ainsi que le centre ont bénéficié d’une remise de 50% pour la diffusion d’annonces liées à Covid.

Pendant ce temps, les dépenses publicitaires globales des cinq principaux gouvernements et centres des États s’élevaient à Rs 900 à 1 200 crore sur les plateformes de télévision, de presse écrite et de radio de mars 2020 à juin 2021. Sur ce total, les publicités Covid-19 représentent 12 à 15 % de la publicité. dépenser. Selon les analystes du secteur, l’AdEx s’est rapidement rétabli en raison des élections à l’Assemblée. «En raison des mises à jour constantes de covid, l’audience du genre d’actualités a considérablement augmenté, malheureusement, le genre n’a pas pu capitaliser pleinement sur l’audience en raison du verrouillage. Cependant, lors des élections législatives, le genre d’information a non seulement pu maintenir la croissance d’audience atteinte pendant le verrouillage, mais a également pu toucher une croissance de 30 à 45% des revenus, avec une moyenne de 8 à 10% », Ramsai Panchapakesan, SVP et national responsable, achat média, Zenith Inde.

