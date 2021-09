Dépenses publicitaires : il pleut des pubs ! Les dépenses vont augmenter de 10-15% à Rs 27,500-34,500 cette saison des fêtes

La saison des fêtes, qui démarre avec Onam et se poursuit jusqu’à la nouvelle année, représente généralement 40 % des dépenses publicitaires globales.

Alors que la saison des fêtes a commencé avec Onam, le blitzkrieg publicitaire a également commencé, ajoutez à cela le match retour à venir de la Premier League indienne (IPL) aux Émirats arabes unis et de la Coupe du monde de cricket ICC T20. Au total, les annonceurs devraient dépenser entre Rs 27 500 et Rs 34 500 crore, soit une augmentation de 10 à 15 % par rapport à la dernière saison des fêtes. « En raison du volume considérable, la télévision aura les revenus les plus élevés, mais le numérique connaîtra la plus forte croissance. Les événements sportifs, les élections, associés à des propriétés à gros prix telles que Kaun Banega Crorepati (KBC), Bigg Boss, Saregama, entre autres, permettront la croissance du média télévisé. Pendant ce temps, les plates-formes OTT seront le principal moteur de la croissance du numérique, car de nombreuses émissions sont d’abord lancées sur ces plates-formes », a déclaré à BrandWagon Online Sujata Dwibedy, directrice commerciale du groupe, Amplifi India.

La saison des fêtes, qui démarre avec Onam et se poursuit jusqu’à la nouvelle année, représente généralement 40 % des dépenses publicitaires globales. Cependant, l’année dernière était un peu différente. Le verrouillage entre mars et juin de l’année dernière a obligé les annonceurs à reporter les dépenses sur le second semestre. Cela s’est traduit par 55 à 60% du budget global dépensé au cours du second semestre 2020. Cette année également, le second semestre verra environ 60% des dépenses publicitaires globales pour l’année, a déclaré Dwibedy, ajoutant que les annonceurs des télécommunications , l’alimentation, le commerce électronique, l’e-pharma, l’edtech, la fintech et les paiements par portefeuille numérique devraient augmenter leurs dépenses.

La télévision devrait recueillir la part la plus élevée des dépenses publicitaires à environ 40% ou plus pendant la saison des fêtes, suivie de près par le numérique à 30%, selon les experts de l’industrie. Fait intéressant, le dernier rapport de BARC India intitulé “TV Ad Volumes Insights – The Mid-Year Analysis” a révélé que les volumes publicitaires enregistrés en juin 2021 étaient les plus élevés par rapport à la même période pour 2019 et 2020 malgré l’impact de la deuxième vague de Covid- 19. Pour donner une perspective, juin 2021 a enregistré une croissance de 6% des volumes publicitaires par rapport à juin 2019 avec un total de 1 839 annonceurs et 3 074 marques faisant de la publicité à la télévision. Le premier semestre 2021 a également connu une croissance plus élevée avec une augmentation de 12% et 37% des volumes publicitaires par rapport à 2019 et 2020, respectivement.

Selon Mahesh Shetty, responsable des ventes du réseau, Viacom18, cette année, la demande de créneaux publicitaires a augmenté. «Alors que les volumes d’annonces n’ont cessé de croître, le nombre d’annonceurs a fortement augmenté, en particulier avec de nouvelles catégories telles que les marques D2C, edtech, fintech, gaming, crypto, entre autres, rejoignant les catégories publicitaires traditionnelles. L’année dernière, après la première vague, le renouveau publicitaire a été principalement alimenté par les grands clients FMCG, mais cette fois-ci, il est plus étalé. De plus, avec le maintien des prix, je m’attends à ce que les revenus publicitaires augmentent à deux chiffres, tandis que la croissance du volume se situerait au milieu d’un chiffre », a-t-il ajouté. En fait, les premières tendances tirées des données d’AdEx India, une division de TAM Media Research, confirment cela. Par rapport à la période Onam de 2019, les volumes d’annonces en 2020 et 2021 ont augmenté respectivement de 9 % et 28 % à la télévision. Pour Shashi Sinha, PDG d’IPG Mediabrands, les diffuseurs bénéficieront s’ils commencent à vendre ensemble la télévision et l’OTT. « S’ils commencent à s’intégrer, ils y trouveront certainement une valeur », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le numérique, par rapport à Onam l’année dernière, les insertions publicitaires ont augmenté de 44% cette année. Selon les experts du secteur, les dépenses publicitaires numériques devraient connaître une augmentation comprise entre 25 et 30 % grâce à l’IPL, la Coupe du monde ICC T20 ainsi que les premières propriétés premium OTT. « Il existe deux types d’annonceurs : l’un qui cherche à générer beaucoup de ventes et l’autre qui misera simplement sur les capitaux propres du Web. Les campagnes axées sur les capitaux propres reposent en grande partie sur des propriétés haut de gamme telles que IPL et Bigg Boss OTT, tandis que les annonceurs axés sur les ventes opteront pour un espace de commerce électronique tel qu’Amazon, Flipkart », a déclaré un planificateur principal des médias numériques, sous couvert d’anonymat. Actuellement, le commerce électronique représente près de 25 à 30 % des dépenses numériques totales, mais pendant la période des fêtes, il est susceptible d’augmenter à 40 45 %. Le reste sera dirigé vers les plateformes vidéo, y compris les plateformes de médias sociaux. Dans une perspective plus large, les plateformes de commerce électronique et de vidéo représenteront 80 % des dépenses totales en publicité numérique, tandis que les 20 % restants seront consacrés au contenu ou aux publicités display.

Lire aussi : Les plateformes et les marques de commerce électronique de beauté franchissent une nouvelle étape vers la transformation numérique ; affiche une hausse des ventes

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.