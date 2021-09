Dépenses publicitaires télévisées 2021 : la télévision affichera une augmentation de 10 % des dépenses publicitaires en cette saison des fêtes à Rs 18 500 crore

Les taux d’annonces des propriétés haut de gamme de GEC ont connu une augmentation marginale de 10 % cette année par rapport à l’année dernière.

Avec la deuxième phase de la Premier League indienne (IPL), la Coupe du monde de cricket ICC T20 en plus des émissions de téléréalité telles que Kaun Banega Crorepati (KBC), Bigg Boss Tamil, Bigg Boss, Sangeet Er Mohajuddho, Saregama, entre autres diffusées à la télévision à travers les chaînes sportives et le divertissement général, la télévision en tant que média devrait remporter un jackpot en termes de revenus publicitaires, cette saison des fêtes. Les estimations de l’industrie suggèrent que la télévision devrait afficher une augmentation de 8 à 10% des revenus publicitaires pour atteindre 17 900 à 18 500 crores, par rapport à la dernière saison des fêtes. “Il y a eu une progression de la croissance de la publicité et les prochaines propriétés de cricket couplées à la saison des fêtes devraient stimuler la croissance des dépenses publicitaires à la télévision”, a déclaré Ashish Sehgal, directeur de la croissance – revenus publicitaires, ZEE, à BrandWagon Online.

Pour donner une perspective, les dépenses publicitaires globales en 2019 se sont élevées à Rs 82 900 crore et ont enregistré une baisse de 22% à Rs 65 053 crore en 2020, selon le rapport annuel TYNY du groupe M (cette année l’année prochaine). Sur ce total, la télévision représentait 66 à 68% à Rs 42 000 à 44 000 crore, selon les estimations de l’industrie. Avec le retour des propriétés de renom à la télévision – tous genres confondus, on s’attend à une augmentation de 25 à 30% à Rs 54 600 – 55 000 crore.

Au sein de la télévision, GEC devrait générer le maximum de revenus publicitaires entre 9 000 et 9 500 crores. Le sport en tant que genre devrait représenter 3 000 à 4 000 crores de roupies pendant la saison des fêtes, suivi des films et des actualités. À partir des Jeux olympiques de Tokyo 2020, des Jeux paralympiques de Tokyo 2020, de la série de tests Inde contre Angleterre et de la deuxième phase à venir de la Coupe du monde de cricket IPL et ICC T20, les chaînes sportives regorgent de contenu en direct. «Avec les grands événements de cricket comme le WCT20 et l’IPL phase -2 dans les quartiers festifs, le genre sportif devrait connaître une part de croissance plus élevée car les coûts d’entrée pour ces événements sont bien plus élevés que les autres genres. Le sport enregistrera une croissance de 35 à 40 % par rapport à 2020 », a déclaré Ramsai Panchapakesan, vice-président directeur et responsable national de l’achat de médias, Zenith India.

Quant à l’actualité, si le genre n’enregistre peut-être pas de pic d’audience pendant les fêtes de fin d’année, il profite de la programmation des événements sportifs. « Lors de toute propriété sportive, les marques lancent une nouvelle campagne dans le but de capitaliser sur l’audience. Cependant, ces campagnes sont diffusées sur des canaux en dehors du sport. Pour cette raison, nous constatons une augmentation de nos revenus publicitaires lors d’événements sportifs », a souligné Vivek Srivastava, stratégie et opérations, numérique et diffusion, Times Network.

D’un autre côté, les GEC, y compris l’hindi et la région, ont publié des propriétés de mâts de tente pendant la saison des fêtes. Sur la base d’un tel contenu, on pense que les diffuseurs s’attendent à une croissance à deux chiffres de l’AdEx cette année malgré la concurrence avec le genre sportif pour l’audience. Pour Mahesh Shetty, responsable des ventes du réseau, Viacom18, la plupart des diffuseurs sont très optimistes à l’approche des fêtes de fin d’année et ont une stratégie de contenu solide. « Les dépenses médiatiques sont liées aux propriétés et cette année, GEC a de nombreuses propriétés à fort impact. Nous voyons des sentiments positifs pour la saison des fêtes », a-t-il déclaré.

Selon les experts de l’industrie, les taux d’annonces des propriétés haut de gamme de GEC ont connu une augmentation marginale de 10 % cette année par rapport à l’année dernière. Le coût d’un spot publicitaire de dix secondes sur la chaîne Hindi GEC varie entre Rs 3,5 et 4,5 lakh aux heures de grande écoute pour les propriétés haut de gamme telles que Bigg Boss, KBC, Saregama, entre autres. Quant au GEC régional, les tarifs publicitaires varient entre Rs 90 000 et un lakh. De plus, pour IPL, les taux d’achat au comptant varient de 14 à 15 lakh par annonce de dix secondes. Cela va encore jusqu’à Rs 16-18 lakh pour la Coupe du monde de cricket ICC T20.

