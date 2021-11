Dépistage ADN massif dans le cas Déborah pour le comparer à celui retrouvé dans le corps

11/10/2021

Peu à peu, la douloureuse exhumation du corps de Déborah Fernández-Cervera près de 19 ans après le crime se confirme comme l’un des éléments de preuve essentiels pour une éventuelle résolution de l’affaire. Et c’est que les restes biologiques retrouvés sous leurs ongles seront comparés à ceux de dizaines de personnes. Cela a été convenu par le juge de la Tribunal d’Instruction n°2 de Tui après autoriser le prélèvement d’échantillons d’ADN sur une trentaine de personnes auquel jusqu’à présent ils n’avaient pas été demandés.

Comparaison

Par conséquent, il a été convenu d’officier à Groupe II des homicides de la police nationale afin que – après avoir obtenu un consentement éclairé et documenté – procéder à l’échantillonnage, conformément au protocole de police applicable dans ces cas, pour une analyse ultérieure et une comparaison avec les échantillons de cheveux et de corde trouvés à côté du cadavre dans le fossé d’O Rosal où il a été déposé après 10 jours de clandestinité, ainsi que l’ADN retrouvé après l’exhumation du corps de la jeune femme de Vigo.

Ces échantillons viendront s’ajouter à ceux déjà présents dans l’affaire, parmi lesquels figurent ceux de son ex-compagne -et principal suspect au niveau policier- ses parents, collègues et amis.

identification ADN

Ce dépistage massif n’est pas la seule preuve admise par le tribunal. Et c’est après la présentation du rapport d’expertise criminologique du Les criminologues Carmen Balfagón et Ramón Chippirrás, qui collaborent avec l’un des avocats de la famille, l’autorisation a été demandée à l’Institut des sciences médico-légales de la Faculté de médecine de l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle (USC), le étude du phénotypage médico-légal avec des échantillons d’ADN de cheveux et de corde et celui obtenu sous les ongles de Déborah.

Cette technique permettrait de savoir sexe, couleur des yeux et de la peau, origine géographique, âge, cheveux bouclés ou raides sur le propriétaire de l’ADN trouvé, qui sert à écarter une éventuelle implication dans le crime.

Recherche de véhicule

Un supérieur, procédera également à l’enquête de plusieurs Véhicules vus ou localisés dans le secteur où la jeune femme a perdu la trace le 30 avril 2002 –Les abords de Samil vers la courbe de l’abattoir à Alcabre– et sur laquelle aucune enquête policière n’a été menée. Plusieurs témoins ont alors assuré voir la jeune femme monter dans une voiture.

Il sera également étudié le véhicule situé à proximité de l’endroit où le corps est apparu de Déborah, à 40 kilomètres de chez elle.

