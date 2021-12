Dépistage du cancer de la prostate : Lord Dobbs fait pression pour des progrès plus rapides pour arrêter la mort | Royaume-Uni | Des nouvelles

Lord Dobbs a salué les nouvelles suggérant que le dépistage du cancer de la prostate sera disponible dans tout le Royaume-Uni au cours des cinq prochaines années, mais a insisté sur le fait que davantage devrait être fait pour aider à prévenir la mort. Le pair conservateur a également insisté sur le fait que davantage de campagnes de sensibilisation devraient être mises à disposition car il a affirmé que « les hommes sont des ordures » à prendre soin de leur propre santé. Lord Dobbs, qui a édité l’émission Today lundi, a déclaré: « Sur le cancer de la prostate, je pense que la façon dont nous avons géré ce matin, avec tous ces merveilleux invités, nous avons peut-être sauvé un bon nombre de vies.

« Et pour moi, ce serait un énorme avantage.

« Les hommes sont nuls et nous mourons d’ignorance, nous mourons d’embarras. Et de nos jours, il n’y a absolument aucune raison pour cela. »

Le pair a poursuivi: « Nous progressons, je veux que nous fassions des progrès beaucoup plus rapides non seulement pour moi, mais pour mes enfants.

« Mes garçons, je leur dois d’essayer de faire avancer les choses afin qu’ils n’aient pas à vivre ce que mes frères et mon père ont vécu. »

Il n’existe actuellement aucun programme national de dépistage de la maladie, mais Ros Eeles de l’Institute of Cancer Research espère que cela changera.

Le professeur Oncegenetics a déclaré: « Avec les progrès de la génétique et aussi de l’imagerie, en particulier l’IRM.

« En réalité, nous avons besoin de plus de données, mais nous envisageons probablement de nous rapprocher d’un programme de dépistage sur mesure au cours des trois à cinq prochaines années.

« Nous devrons peut-être les utiliser tous ensemble … afin que nous puissions trouver ceux qui ont une maladie importante. »

Le directeur clinique national du cancer au NHS England, le professeur Peter Johnson, a déclaré que de meilleurs traitements avaient amélioré la survie de la maladie, mais qu’un programme de dépistage du cancer de la prostate s’est avéré difficile.

Le professeur Johnson a déclaré: « La raison pour laquelle c’est délicat, c’est parce qu’ils [prostate cancers] ont tendance à croître plus lentement.

« Les choses qui sont plus lentes, qui vous envahissent, produisent souvent beaucoup moins de perturbations dans le corps, il est donc très important que nous continuions à chercher et il y a beaucoup de recherches dans ce domaine. »

Il a également averti que la pandémie signifiait que des milliers de personnes qui avaient besoin d’un traitement n’avaient même pas été diagnostiquées.