Déplacement plus rapide ! Indian Railways termine l’essai de vitesse de troisième ligne Jalgaon-Bhadli jusqu’à 122 km/h ; regarder la vidéo

Piyush Goyal a déclaré que Indian Railways travaillait 24 heures sur 24 pour mener à bien des projets inachevés ou en attente pour une expérience de voyage sûre et confortable.

L’une des principales priorités des chemins de fer indiens, l’accélération des trains dépend de l’optimisation constante des investissements réalisés par le transporteur national dans la modernisation de la technologie, les locomotives de grande puissance, l’électrification, la signalisation, de meilleures voies ferrées et des autocars modernes. Malgré les défis du COVID-19, le transporteur national s’efforce en permanence d’augmenter les limites de vitesse sur diverses sections du réseau ferroviaire. Récemment, Piyush Goyal a déclaré que Indian Railways travaillait 24 heures sur 24 pour mener à bien des projets inachevés ou en attente pour une expérience de voyage sûre et confortable. Selon le ministre des Chemins de fer, le transporteur national a terminé avec succès un essai de vitesse pouvant atteindre 122 km/h sur la troisième ligne Jalgaon-Bhadli. Cela garantira une connectivité améliorée ainsi qu’un trajet plus rapide pour les voyageurs dans l’État du Maharashtra, a-t-il déclaré.

Il assurera une connectivité améliorée et des déplacements plus rapides pour les voyageurs du Maharashtra. pic.twitter.com/3okfu3aqv9 – Ministère des Chemins de fer (@RailMinIndia) 13 juin 2021

L’année dernière, le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal, dans une réponse écrite à une question posée à Rajya Sabha, avait présenté le projet d’augmentation de la vitesse des trains sur le réseau des chemins de fer indiens, qui comprend les éléments suivants :

Augmenter les limites de vitesse sur les voies principales à 130 km/hAméliorer le potentiel de vitesse du quadrilatère d’or et de ses routes diagonales à 160 km/h. En conséquence, sur les tronçons Delhi-Mumbai et Delhi-Howrah, des projets de 160 km/h sont déjà sanctionnés. Arrêt de la production d’autocars de conception ICF avec une vitesse maximale admissible de 110 km/h alors que nous avons amélioré la fabrication d’autocars de conception LHB avec Vitesse maximale autorisée de 160 km par heure Introduction d’un système de signalisation moderne sur les chemins de fer indiens comme le système anticollision ferroviaire (TCAS), etc. Suppression des restrictions de vitesse permanentes, construction de routes sur les ponts ainsi que de routes sous les ponts afin d’éliminer les barrières de passage à niveauConventionnel remplacement des trains par des unités multiples électriques de la ligne principale (MEMU)Alimentation correcte des trains sur le réseau des chemins de fer indiens, en particulier des trains de fretAdoption de la planification des horaires à base zéro afin d’éliminer les inefficacités dans les horaires, allocation uniforme des allocations de maintenance et de trafic, compactage de la circulation ainsi que la création de corridors de fret séparés afin d’augmenter la vitesse des trains de fret.

