Déplacements faciles aux heures tardives! BMTC reprend les bus de service de nuit à Bangalore

BMTC a repris ses services de bus de nuit dimanche. (image représentative : IE)

Voyager de nuit à Bangalore devient pratique ! La Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC), presque 20 mois après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, a repris ses services de bus de nuit dimanche après la levée du couvre-feu nocturne par le gouvernement du Karnataka dans l’État. Un responsable du BMTC a été cité dans un rapport d’IE selon lequel jusqu’à 70 bus ont commencé à circuler sur diverses routes à travers la ville. Le gouvernement de l’État du Karnataka avait levé le couvre-feu nocturne, qui avait été imposé le 6 novembre, entre 22h00 et 5h00 du matin, suite à la diminution des cas de Covid-19, selon le rapport.

Selon le responsable du BMTC, avant la pandémie de Covid, la société exploitait un total de 130 bus de service de nuit à travers la ville. Le responsable a en outre déclaré que le BMTC augmenterait progressivement les services de bus de nuit en fonction de la demande du public. La plupart de ces bus de service de nuit à Bangalore partiront de la gare routière de Kempegowda à Majestic et factureront 1,5 fois le tarif des services de bus normaux. À l’heure actuelle, la Bangalore Metropolitan Transport Corporation exploite chaque jour environ 5 200 bus dans la capitale du Karnataka, a-t-il déclaré. En outre, la société exploite également 120 des 860 bus climatisés de sa flotte, a ajouté le responsable.

Selon le rapport, le BMTC a repris dimanche ses services de bus AC Volvo sur six itinéraires, dont l’aéroport international de Bengaluru. Deux des services de bus AC Volvo desservent l’aéroport international Kempegowda de Bengaluru depuis la gare routière de Chandapura (KIA-8C) et Electronics City Wipro Gate (KIA-8E), tandis que quatre des services de bus AC Volvo partent de la gare routière de Kempegowda à Majestic. à la gare routière de Doddaballapura (V-285M), la gare routière de Hoskote (V-317A), Channasandra (V-305D) et la gare routière de Sarjapura (V-342F). En outre, la société a augmenté les services de bus vers l’aéroport international de Bengaluru depuis la gare routière de Kempegowda, la station satellite de bus de Mysore Road ainsi que Banashankari dans le sud de Bengaluru, ajoute le rapport.

