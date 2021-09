Déplacez-vous, Solana: les prix du litecoin ont un nouveau catalyseur grâce aux NFT

Un autre réseau crypto jette son chapeau dans l’anneau des jetons non fongibles (NFT). Litecoin (CCC :LTC-USD) est l’un des derniers à ajouter des fonctionnalités NFT à sa plate-forme, et les utilisateurs deviennent évidemment très enthousiastes à ce sujet. Les prix du Litecoin ont beaucoup à gagner de cette entrée sur l’énorme marché NFT, et les nouvelles amènent le Litecoin dans la conversation aux côtés d’autres jeux NFT comme Solana (CCC :SOL-USD) et Ordinateur Internet (CCC :ICP-USD).

Source : Shutterstock

Litecoin est une fourchette de Bitcoin (CCC :BTC-USD), né en 2011. Le réseau a conservé un suivi constant, suffisamment bon pour en faire le 15e plus grand crypto en termes de capitalisation boursière en ce moment. Aujourd’hui, cependant, la pièce devrait gagner une bonne partie du capital de son nouveau produit NFT.

Les prix du Litecoin vont augmenter avec l’introduction d’OmniLite

Les NFT gagnent en popularité cette année. Depuis l’automne dernier, la demande de NFT a considérablement augmenté; des milliards de dollars ont échangé des mains sur les jetons. En règle générale, le marché du NFT a été relégué au Ethereum (CCC :ETH-USD) réseau. Une grande majorité des transactions NFT ont lieu sur ce réseau. Solana annonce aujourd’hui son incursion dans les NFT avec une plate-forme qu’elle partage avec l’échange crypto FTX. Pendant ce temps, Internet Computer entre également dans la sphère via son drop NFT « ICPunk » de 10 000 jetons.

Litecoin entre maintenant dans le giron avec sa propre plate-forme NFT. L’introduction du protocole OmniLite rend les transactions NFT disponibles sur le réseau LTC. Cela permet à l’un des réseaux existants les plus anciens de la blockchain de tirer parti d’une énorme tendance. Non seulement cela, mais le réseau permettra également la création de pièces stables et de contrats intelligents sur le réseau. Au-delà des simples capacités de négociation NFT, le réseau verra une efficacité et une mise à l’échelle accrues des transactions grâce au processus de contrat intelligent automatisé.

Dans l’ensemble, cela signifie de bonnes choses pour le réseau Litecoin et les prix Litecoin. Malheureusement, la nouvelle n’a pas pu immuniser la pièce contre le crash flash d’aujourd’hui, qui fait exploser de nombreuses crypto-monnaies. LTC est en baisse de 20,5% sur la journée.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.