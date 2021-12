Déplacez-vous sur Google – Tik Tok est désormais le site Web numéro un au monde ! – VIDÉO

.

*On dirait TIC Tac n’est pas une blague. Reformulons cela. Tik Tok n’est pas une blague. L’application de médias sociaux vidéo vient de prouver qu’elle est là pour rester en battant Google en tant que site n°1 le plus populaire cette année.

TikTok a été fondé en 2016 et a depuis gravi les échelons des médias sociaux. Principalement populaire auprès des jeunes, les milléniaux et la génération Z ont poussé l’application pendant si longtemps. Maintenant, les parents, les enseignants et même les entreprises américaines sont tous coupables d’utiliser l’application addictive pour passer du temps dans leurs longues journées.

On pourrait dire que TikTok doit remercier la pandémie pour sa popularité. Des millions, voire des millions de personnes se sont tournées vers TikTok pour se divertir pendant des heures ! Il a même battu des domaines bien connus comme Amazon, Netflix et YouTube.

Selon Cloudflare, Google et TikTok ont ​​fait des allers-retours en octobre et novembre pour tenter de s’assurer la première place. TikTok a remporté la première place du classement général. Il a battu Google, qui héberge des cartes, des photos, des livres et des actualités.

Voici les dix meilleurs sites : TikTok, Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, Netflix, YouTube, Twitter et WhatsApp.

La montée en popularité de TikTok n’est pas passée inaperçue auprès des annonceurs : le même jour, Cloudflare a publié sa liste de classements, le New York Times a rapporté que les détaillants considèrent désormais la plate-forme comme un « Saint Graal du marketing », alors qu’ils cherchent à atteindre les influenceurs convoités. et les yeux de la génération Z au milieu du déclin continu de la popularité de la télévision par câble.

Selon le Times, investir dans l’espace publicitaire sur TikTok semble avoir été une valeur sûre, le hashtag #TikTokMadeMeBuyIt ayant désormais été vu plus de 7 milliards de fois sur l’application.

« La croissance que nous avons vue est insensée », a déclaré au Times Krishna Subramanian, fondatrice de la société de marketing d’influence Captiv8.