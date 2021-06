‘Deplatforming Hate Works’ ⋆ .

Ellen K. Pao, militante technologique censurée et ancienne PDG de Reddit, a proclamé le succès de la déplateforme sur les plateformes Big Tech pour effacer la soi-disant «haine» d’Internet.

Les libéraux effectuent un tour de victoire alors que les commentateurs vidéo anti-establishment sont anéantis. « Déformer la haine fonctionne. Cela a fonctionné sur reddit en 2015, et maintenant cela fonctionne sur YouTube », a tweeté Pao le 17 juin. Pao a retweeté un fil d’un compte qui suggérait que « la déplateforme est efficace pour minimiser la portée des chaînes d’extrême droite comme Alex Jones et ne peut pas être compensée sur plates-formes alternatives.

Le compte, prétendant être le professeur adjoint de communication, de science et de journalisme Adrian Rauchfleisch, a ensuite été suivi d’un graphique dans un tweet, suggérant: «Nous avons également testé si nous pouvions observer un soi-disant effet martyr pour Alex Jones, James Allsup et Télévision de glace rouge. Notre RDD montre que le déplatformage de Youtube a conduit à une augmentation à court terme du nombre de vues sur BitChute.

Le fil Twitter incluait un lien vers une étude intitulée « Deplatforming the extreme right : an analysis of YouTube and BitChute. » Le résumé de l’étude a démontré que même lorsque les créateurs dits « d’extrême droite » sont passés avec succès à de nouvelles plateformes, leur audience et leur capacité à atteindre de nouveaux publics se sont réduites à une fraction de ce qu’elles étaient autrefois : « Notre analyse montre que la déplateforme est efficace pour minimiser la portée de la désinformation et du discours extrême, car les plates-formes alternatives qui permettront ce type de contenu ne peuvent pas atténuer l’effet négatif d’être déplateforme sur YouTube.

Pao louant les tactiques de censure n’est pas surprenant. L’ancienne PDG de Reddit a interdit cinq communautés sur la plate-forme alors qu’elle était au pouvoir en raison d’un comportement hors site. Elle voulait également que le subreddit pro-Trump The_Donald soit interdit, car des groupes comme ceux-ci sont « tout simplement faux », selon Pao. Ses exploits de censure ont également “mérité le surnom de” Chairman Pao “pour ses politiques strictes en faveur de la censure qui ont changé la culture de la plate-forme”, a résumé Reclaim The Net.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez YouTube au (650) 623-4000, ou via Facebook et Twitter. Exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant de la transparence, de la clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous via le formulaire de contact du Media Research Center et aidez-nous à responsabiliser Big Tech.