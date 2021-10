Déploiement d’Apple macOS Monterey aujourd’hui, mais les utilisateurs de Mac équipés d’Intel ne bénéficieront pas de ces fonctionnalités

Apple continuera à rendre les puces Intel disponibles sur les ordinateurs de bureau tels que l’iMac, le « Mac Mini » et le Mac Pro.

Apple lancera officiellement le macOS Monterey pour le public aujourd’hui. Mais le système d’exploitation mis à jour comporte également son lot d’inconvénients, car plusieurs fonctionnalités ne seront disponibles que pour les machines Apple Silicon et non pour les Mac Intel.

Les fidèles iOS sont habitués à une expérience utilisateur différente, car chaque nouveau modèle d’iPhone est doté de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles lors de l’itération de l’année précédente.

Les utilisateurs de Mac, cependant, ne sont pas habitués à de tels changements en gros. À l’exception de la capture d’objets, plusieurs fonctionnalités ‌macOS Monterey‌ ne seront pas disponibles sur les machines Intel, même si elles ont été achetées l’année dernière.

Mode Portrait FaceTime

Le ‌macOS Monterey‌ permettra aux utilisateurs de flouter l’arrière-plan lors d’un appel FaceTime afin que l’accent soit mis sur la personne et non sur ce qui se trouve derrière. Pour les utilisateurs de Mac équipés d’Intel, cependant, ce ne sera pas une option.

Cartes Globe Interactif

Apple a amélioré son application Maps sur les machines alimentées par M1, ‌M1‌ Pro- et ‌M1‌ Max pour inclure une nouvelle vue du globe.

Villes détaillées

La vue du globe fournit également des informations plus détaillées sur les caractéristiques géologiques telles que les déserts, les chaînes de montagnes, les océans et les forêts, ainsi que des cartes complètes pour Londres, Los Angeles, San Francisco et New York. Ce détail supplémentaire, cependant, sera absent des Mac à processeur Intel.

Capture d’objet

Object Capture permet de créer un objet 3D photo-réaliste et optimisé AR en assemblant une série de photographies. Apple a intégré l’API Object Capture dans macOS pour rendre le processus plus rapide et plus facile lors de l’utilisation d’une application prise en charge.

Synthèse vocale Siri

La fonction Text-to-Speech peut lire des portions de texte sélectionnées ou des documents en surbrillance. Les Mac alimentés par Apple Silicon auront cette fonctionnalité dans plus de langues, telles que le finnois, le danois, le suédois et le norvégien, que l’itération basée sur Intel.

Dictée au clavier sur l’appareil

La fonctionnalité des Mac alimentés par ‌M1-, ‌M1‌ Pro- et ‌M1‌ Max protège désormais la confidentialité en effectuant tous les traitements complètement hors ligne. Sur les appareils Apple Silicon, la dictée peut être de n’importe quelle longueur sans délai d’attente, tandis que les Mac à processeur Intel ont une limite de temps de 60 secondes.

La décision d’Apple d’opposer ses propres Macs M1, ‌M1‌ Pro et ‌M1‌ Max aux modèles Intel pourrait changer la donne pour le géant de la technologie. Les fonctionnalités exclusives disponibles sur les puces Apple Silicon pourraient voir les fidèles passer des modèles basés sur Intel aux modèles M1.

Malgré l’absence de certaines fonctionnalités sur les Mac à processeur Intel, cela reste un partenariat éprouvé et vaut toujours son pesant d’or.

La transition d’Apple loin d’Intel

Le Mac traverse une période unique de son histoire, car Apple est au milieu d’une transition des processeurs Intel aux puces de silicium personnalisées. La transition devrait s’achever d’ici 2022.

La période de transition a commencé avec le ‌M1‌, la première puce conçue sur mesure d’Apple, dans les MacBook Pro 13 pouces, Mac Mini et MacBook Air en novembre dernier. L’iMac 24 pouces a emboîté le pas en avril. Lors de son événement « Unleashed » la semaine dernière, Apple a dévoilé les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces alimentés par les puces ‌M1‌ Pro et ‌M1‌ Max plus performantes.

Apple continuera à rendre les puces Intel disponibles sur les ordinateurs de bureau tels que l’iMac, le « Mac Mini » et le Mac Pro. Cependant, tous ces appareils devraient être mis à niveau l’année prochaine.

