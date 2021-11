Déploiement de la 5G aux États-Unis partiellement retardé ; Les lois britanniques sur les smartphones sont renforcées – .

La Federal Aviation Administration (FAA) a demandé aux opérateurs de téléphonie mobile de retarder une partie de leurs plans de déploiement de la 5G aux États-Unis, craignant que de nouvelles fréquences n’interfèrent avec les altimètres des avions – malgré aucune preuve à l’appui…

La FAA retarde une partie du déploiement de la 5G aux États-Unis

Rapports ArsTechnica.

AT&T et Verizon ont accepté à contrecœur de retarder d’un mois le lancement de la 5G sur les licences de spectre en bande C nouvellement acquises, jusqu’au 5 janvier, en réponse à l’affirmation de la Federal Aviation Administration selon laquelle le nouveau service pourrait interférer avec les radioaltimètres utilisés dans les avions. Les opérateurs de téléphonie mobile ne sont pas les seuls à être frustrés par le retard. Les observateurs de l’industrie des télécommunications soulignent que la Federal Communications Commission n’a approuvé l’utilisation du spectre de la bande C de 3,7 à 3,98 GHz qu’après avoir analysé les allégations d’interférence de l’industrie de l’aviation et n’avoir trouvé aucune preuve à l’appui de ces allégations. La FCC a également exigé une bande de garde de 220 MHz qui restera inutilisée pour protéger les altimètres des interférences. Cette bande de garde est plus de deux fois plus grande que la mémoire tampon de 100 MHz initialement suggérée par Boeing, a déclaré la FCC. De plus, ce spectre serait déjà utilisé pour la 5G dans près de 40 pays sans preuve des problèmes signalés par les responsables de l’aviation américaine.

La FAA n’a pas clarifié la raison de son inquiétude, ni quelles mesures seront prises d’ici le 5 janvier.

Le Royaume-Uni va durcir la loi sur l’utilisation du mobile au volant

La loi britannique sur l’utilisation du téléphone portable au volant a pris du retard, n’interdisant explicitement que les appels téléphoniques et les SMS – bien que les tribunaux aient généralement traité toute utilisation du téléphone comme illégale.

Engadget rapporte que la loi doit être clarifiée pour interdire toute utilisation du téléphone au volant.

Il est déjà illégal d’envoyer des SMS et de passer des appels au volant, sauf s’il s’agit d’une urgence. À partir de l’année prochaine, cependant, toute utilisation d’un téléphone portable au volant sera considérée comme illégale, y compris l’utilisation de téléphones pour prendre des photos ou des vidéos, jouer à des jeux ou faire défiler des listes de lecture et d’autres contenus.

De plus, il sera précisé que « conduire » inclut l’arrêt temporaire.

Le gouvernement va réviser le code de la route pour expliquer qu’être à l’arrêt sur la route, comme aux feux de circulation ou au milieu des embouteillages, compte toujours comme conduire. Toute personne surprise en train d’utiliser son téléphone dans ces circonstances se verra toujours infliger une amende de 200 £ (269 $ US) et obtiendra six points de pénalité sur son permis, ce qui signifie que les nouveaux conducteurs pourraient voir leur permis révoqué.

Bien qu’il puisse sembler sûr d’utiliser un smartphone à l’arrêt, le problème est que les conducteurs ne font plus attention à leur environnement. S’ils sont surpris par la voiture derrière eux qui les klaxonne lorsque les feux changent ou que la circulation s’arrête, ils peuvent paniquer et s’éloigner immédiatement sans un contrôle approprié des piétons qui traversent encore, des cyclistes qui les dépassent et des risques similaires.

Photo : MA510/Unsplash

