Dimanche, les données du ministère de la Santé de l’Union montrent que 422 cas d’Omicron ont été détectés dans 17 États et territoires de l’Union en Inde jusqu’à présent.

Dose de « précaution » du vaccin Covid-19 : Dans une allocution télévisée samedi soir, le Premier ministre Narendra Modi a informé la nation que la vaccination contre le Covid-19 des enfants de 15 à 18 ans commencera à partir du 3 janvier de l’année prochaine. Une « dose de précaution » pour les travailleurs de première ligne et les travailleurs de la santé commencerait également à partir du 10 janvier. Le Premier ministre a en outre annoncé qu’une dose de précaution – ou la troisième dose de vaccin – serait disponible pour les personnes de plus de 60 ans présentant des comorbidités sur l’avis de leur médecin.

Ces décisions sont intervenues au milieu de l’augmentation des cas de Covid liés à la variante Omicron du coronavirus dans le pays. Ceci, ainsi que l’augmentation de la valeur R, la durée depuis que les travailleurs de première ligne ont été vaccinés et une forte augmentation des cas d’Omicron parmi les pays vaccinés de l’Ouest, pourraient être parmi les facteurs qui ont conduit à l’annonce de samedi.

Augmentation des cas Omicron en Inde :

La décision d’administrer des doses de rappel aux professionnels de santé et de première ligne et aux personnes âgées présentant des comorbidités intervient à un moment où il y a eu une augmentation rapide du nombre de cas Omicron, et des cas positifs au Covid-19 en général.

Le pic soudain de cas de variante hautement infectieuse d’Omicron a alimenté la crainte d’une troisième vague de coronavirus dans le pays. Dimanche, les données du ministère de la Santé de l’Union montrent que 422 cas d’Omicron ont été détectés dans 17 États et territoires de l’Union en Inde jusqu’à présent.

En ce qui concerne la propagation, le Maharashtra a enregistré le plus grand nombre de cas Omicron à 108, suivi de Delhi à 79, Gujarat 43, Telangana 41, Kerala 38, Tamil Nadu 34 et Karnataka 31.

Augmentation de la valeur R :

La valeur R est le nombre moyen de personnes qui contractent le virus d’une personne infectée. Par conséquent, le nombre de reproduction R est considéré comme un indicateur de la vitesse de propagation d’une maladie. Les cas commencent à augmenter fortement après que la valeur dépasse 1.

La valeur R a dépassé la valeur 1 dans de nombreux États. Selon un rapport d’IE, les données recueillies par des chercheurs de l’Institut des sciences mathématiques de Chennai montrent que la valeur R a dépassé 1 dans le Maharashtra. Il y a quelques jours, il a également traversé 1 à Delhi, Bangalore et Kolkata. En dehors de ceux-ci, les États du Karnataka et du Gujarat ont également enregistré une augmentation rapide des cas.

Poussée dirigée par Omicron en Occident :

La variante Omicron a entraîné une augmentation des cas de Covid-19 dans les pays européens. Bien que les effets de la variante Omicron du coronavirus n’aient jusqu’à présent pas été aussi mortels que ses variantes précédentes – peut-être en raison de la nature inhérente de la variante, ou parce que des pays comme l’Espagne, la France et le Royaume-Uni ont atteint une couverture vaccinale élevée – un effet décroissant du vaccin dans les prochains mois pourrait voir ce scénario changer.

Le Royaume-Uni a enregistré plus d’un lakh de cas au cours des derniers jours et a enregistré son plus grand nombre de cas quotidiens depuis le début de l’épidémie. Un scénario similaire pourrait devenir moche pour l’Inde si le pays devait connaître une augmentation similaire dans quelques mois et que les effets du vaccin se seraient encore aggravés d’ici là. D’où la nécessité d’une dose de rappel préventive.

Durée depuis que les travailleurs de première ligne ont été vaccinés :

La campagne de vaccination contre le Covid a été lancée dans le pays le 16 janvier de cette année, les travailleurs de la santé et de première ligne recevant les vaccins en priorité. Un rappel aurait du sens car près de 11 mois se sont écoulés depuis que ce groupe très vulnérable a été vacciné.

Dans son allocution, le Premier ministre Modi a déclaré que plus de 90 % de la population adulte du pays avait reçu au moins une dose du vaccin, tandis que plus de 61 % de la même population avait reçu les deux doses de vaccin. Jusqu’à présent, plus de 141,6 crores de doses de vaccin ont été administrées dans le pays.

Plus tôt samedi, le Drugs Controller General of India (DCGI) a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence au Covaxin de Bharat Biotech développé localement pour les enfants de plus de 12 ans présentant certaines conditions. Avec ce Covaxin est devenu le deuxième vaccin à recevoir le feu vert du DCGI pour une utilisation chez les moins de 18 ans après le vaccin COVID-19 sans aiguille de Zydus Cadila ZyCoV-D.

