Déploiement de l’application Apple TV+ sur les boîtiers Sky Q en Europe

Dans le cadre d’un accord annoncé plus tôt cette année avec la société mère Comcast, les clients de la télévision par satellite Sky auront bientôt accès à l’application Apple TV + via leur décodeur Sky Q.

L’application commence à être déployée auprès des clients Sky Q aujourd’hui et sera disponible sur les téléviseurs Sky Glass dans quelques semaines. Il rejoint les services de streaming concurrents comme Netflix, Disney+, Amazon Prime déjà présents sur la plateforme Sky. Sky Go arrivera en tant qu’application sur Apple TV+ l’année prochaine.

L’expérience de l’application sur Sky est la version de l’application TV qui est réduite pour n’offrir que les originaux TV+, comme nous l’avons déjà vu apparaître sur les anciens téléviseurs intelligents Samsung et LG. Cela signifie que les clients peuvent diffuser des émissions et des films Apple TV+, mais l’accès à d’autres chaînes Apple TV ou au contenu de l’iTunes Store n’est pas possible.

Dans le cadre de l’accord entre Apple et Comcast, Apple TV+ sera également bientôt disponible sur Xfinity aux États-Unis.

