Déploiement des salles audio en direct sur Facebook aux États-Unis – Ce que vous devez savoir

Facebook lance Live Audio Rooms aux États-Unis – sa tentative d’attirer les utilisateurs de Clubhouse.

Les utilisateurs peuvent commencer à héberger des salles sur l’application Facebook iOS pour le moment. Les utilisateurs peuvent rejoindre ces salles à partir des applications Facebook iOS et Android. Tout le monde peut être invité à être conférencier avec jusqu’à 50 personnes capables de parler en même temps. Il n’y a pas non plus de limite sur le nombre d’auditeurs autorisés à parler – une différence clé par rapport à Clubhouse.

Facebook déploie également des notifications lorsque des amis ou des abonnés rejoignent une salle et des sous-titres en direct. Il existe également un bouton « lever la main » pour que les utilisateurs demandent à se joindre à la conversation. Tout comme Facebook Live, les réactions sont également disponibles tout au long du chat pour les utilisateurs. L’inclusion de sous-titres en direct est un autre coup à la facilité d’utilisation de Clubhouse car il ne comporte pas de sous-titres.

Les salles Facebook Live Audio peuvent également être intégrées aux groupes Facebook, avec des autorisations spécifiques.

Au sein des groupes, les administrateurs peuvent contrôler qui est autorisé à créer une nouvelle salle audio. Les modérateurs, les membres du groupe et les autres administrateurs peuvent se voir attribuer ces autorisations de manière granulaire. Les discussions de groupe publiques seront accessibles à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du groupe. Les discussions audio privées sont réservées aux membres du groupe uniquement.

Une autre différence clé entre Facebook Live Audio Rooms et Clubhouse est la collecte de fonds. Les collecteurs de fonds de clubhouse ont tendance à diriger les auditeurs vers un autre processeur de paiement pour soutenir leur cause. Facebook a résolu ce problème en permettant aux hôtes de sélectionner une cause à but non lucratif ou de collecte de fonds. Cela produit un bouton pour faire un don directement dans le chat pour tous les membres de la salle.

Dans le cadre du déploiement des salles audio en direct, Facebook met également des podcasts à disposition sur la plateforme.

Les gens pourront écouter ces podcasts à partir d’un mini-lecteur avec diverses commandes de lecture. Les créateurs de podcasts pourront répertorier leurs podcasts sur leurs pages et leurs fils d’actualité. L’équipe travaillant sur les podcasts de Facebook a annoncé son intention de déployer le sous-titrage automatique cet été.

Une fonctionnalité de clips où les auditeurs peuvent créer et partager leurs extraits préférés d’un podcast est également en cours de développement. Pensez aux formats vidéo courts, mais pour les podcasts uniquement audio. Facebook fait face à une concurrence féroce dans le monde des salons de discussion audio en direct.

Spotify vient de déployer sa propre application audio en direct appelée Greenroom. Twitter Spaces, Reddit Talk, Clubhouse et Discord proposent tous des discussions audio en direct avec des fonctionnalités similaires. Lequel de ces produits imitateurs régnera en maître l’année prochaine ?