Déploiement des sauvegardes cryptées WhatsApp sur iPhone et Android

Facebook a annoncé il y a un mois que la fonction de sauvegarde cryptée de bout en bout de WhatsApp serait déployée sur tous les iPhone et Android. La société a expliqué comment les utilisateurs pourront crypter leurs sauvegardes de chat dans iCloud et Google Drive, ce qui garantira que personne n’accédera au contenu. Auparavant, les sauvegardes WhatsApp stockées dans le cloud n’étaient pas chiffrées de bout en bout. Toute personne ayant accès à ce stockage en nuage n’aurait aucun problème à ouvrir les fichiers de sauvegarde WhatsApp pour parcourir les discussions. La fonctionnalité est déployée pour les utilisateurs, qui auront bientôt la possibilité d’enregistrer des sauvegardes WhatsApp cryptées.

La fonctionnalité a commencé à être déployée jeudi, donc les utilisateurs d’iPhone et d’Android devraient voir l’option de sauvegarde cryptée apparaître bientôt dans le menu des paramètres de l’application. La mise à jour sera déployée progressivement dans le monde entier, il pourrait donc y avoir des retards pour certaines personnes. Mais, finalement, les utilisateurs de WhatsApp du monde entier auront cette fonctionnalité à portée de main.

Qu’est-ce que le cryptage des sauvegardes WhatsApp signifie

Les utilisateurs de WhatsApp n’ont pas à crypter leurs sauvegardes. Et ils n’ont pas à sauvegarder leurs discussions, d’ailleurs. Mais la sauvegarde des données peut s’avérer utile dans divers scénarios. Les sauvegardes vous permettent de conserver les conversations importantes et de vous assurer de ne pas les perdre même si quelque chose arrive à votre appareil. Ils peuvent également être utilisés lors de la mise à niveau ou du changement de combiné.

Le cryptage sera une autre couche de sécurité pour les sauvegardes WhatsApp. Cela signifie que les personnes qui ne sont pas censées voir le contenu des discussions seront verrouillées de façon permanente. C’est même si quelqu’un viole votre compte cloud ou si les autorités assignent à comparaître une entreprise pour accéder à vos données cloud.

« Alors que les messages cryptés de bout en bout que vous envoyez et recevez sont stockés sur votre appareil, de nombreuses personnes souhaitent également un moyen de sauvegarder leurs discussions au cas où elles perdraient leur téléphone », a déclaré Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, à propos de la nouvelle fonctionnalité WhatsApp. « À partir d’aujourd’hui, nous mettons à disposition une couche de sécurité supplémentaire et facultative pour protéger les sauvegardes stockées sur Google Drive ou iCloud avec un cryptage de bout en bout. Aucun autre service de messagerie mondial à cette échelle n’offre ce niveau de sécurité pour les messages, les médias, les messages vocaux, les appels vidéo et les sauvegardes de chat de leurs utilisateurs.

« Vous pouvez désormais sécuriser votre sauvegarde chiffrée de bout en bout avec un mot de passe de votre choix ou une clé de chiffrement à 64 chiffres que vous seul connaissez. Ni WhatsApp ni votre fournisseur de services de sauvegarde ne pourront lire vos sauvegardes ou accéder à la clé requise pour les déverrouiller.

Mémoriser le mot de passe

Le chiffrement des sauvegardes WhatsApp présente également un inconvénient important. Vous devrez vous assurer de vous souvenir du mot de passe ou de la clé à 64 chiffres que vous avez utilisé pour verrouiller les fichiers. C’est le seul moyen de chiffrer un service ou un appareil. Vous avez besoin d’une sorte de mot de passe pour y accéder. Perdez ou oubliez ce mot de passe ou cette clé numérique, et vous ne pourrez jamais récupérer le contenu de la sauvegarde WhatsApp. Facebook ne pourra pas non plus vous aider. C’est le but du chiffrement de bout en bout. Seule la personne détenant les clés d’un secret peut alors y accéder.