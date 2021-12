Déploiement du booster Covid: la Grande-Bretagne envisagera un quatrième jab alors que les experts voient une «immunité décroissante» | Royaume-Uni | Des nouvelles

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli ont déjà droit à un quatrième jab, mais le déploiement pourrait être étendu pour inclure les personnes âgées et d’autres groupes vulnérables. Les membres du Comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) examineront les preuves du niveau d’immunité donné par trois vaccins et les données sur les hospitalisations liées à la variante Omicron avant de prendre une décision.

Le professeur Nadav Davidovitch, directeur de l’École de santé publique de l’Université Ben Gourion et membre du comité d’experts sur la pandémie, a déclaré au Telegraph que les infections révolutionnaires rendaient une quatrième dose nécessaire.

Il a déclaré: «Nous assistons à une diminution de l’immunité, reflétée par la réduction des anticorps et également par des infections révolutionnaires, chez les personnes qui ont reçu la troisième dose.

« C’est un peu similaire à la situation avec la deuxième dose il y a plusieurs mois.

« Pour cette raison, certains d’entre nous pensaient que ceux qui sont plus de quatre mois après leur troisième dose devraient être vaccinés. »

Mercredi, Israël a déclaré qu’il partageait ses données avec la Grande-Bretagne, après que le comité d’experts en pandémie du pays a recommandé une quatrième dose.

Les plus de 60 ans, les travailleurs de la santé et ceux dont l’immunité est compromise se verront offrir une quatrième dose du vaccin Pfizer-BioNTech.

La quatrième dose sera administrée au moins quatre mois après la troisième et devrait recevoir le feu vert du ministère de la Santé dans les prochains jours.

L’Allemagne va également de l’avant avec les quatrièmes doses et a commandé 80 millions de doses d’un vaccin fabriqué par BioNTech ciblant spécifiquement l’omicron et devrait arriver en avril ou mai.

LIRE LA SUITE : Les vaccins Covid ne sont pas encore disponibles pour les enfants de plus de cinq ans – « Décevant »

En Israël par exemple, les autorités ont suivi les directives originales de Pfizer BioNTech et ont programmé une deuxième dose trois semaines après la première.

Les experts peuvent également être réticents à aller de l’avant avec une quatrième dose étant donné les coûts énormes impliqués.

On craint également que les médecins généralistes et autres membres du personnel du NHS ne soient détournés de leur travail principal.