Déploiement du contrat Cirus Foundation avec D-VoiS

[PRESS RELEASE – Please Read Disclaimer]

Une initiative majeure pour apporter la monnaie de données aux marchés émergents

Îles Cook, 13 octobre 2021 – L’initiative de propriété de données basée sur la blockchain Cirus Foundation a publié plus d’informations concernant son accord stratégique avec D-VoiS. Suite à la publication précédente de la portée de l’accord, Cirus a en outre annoncé que le contrat impliquait un déploiement pour desservir un million de foyers sur le marché indien au sens large, avec une moyenne de cinq membres par foyer, pour un total initial pouvant atteindre cinq millions d’utilisateurs.

L’initiative est un plan stratégique visant à développer une relation plus approfondie avec D-VoiS à moyen et à long terme et a été formulée alors que Cirus terminait les tests en bac à sable de l’appareil, établissant la qualité et la richesse des données collectées.

L’expérience complète de l’écosystème Cirus consiste en une plate-forme virtuelle, à partir de laquelle les propriétaires pourront se connecter à une extension de navigation Web et permettre la monétisation des données. L’appareil Cirus, qui remplace un routeur WiFi standard, sera un ajout à la plate-forme, créant un actif de données riches de première partie et générant finalement des revenus plus importants pour le propriétaire.

D-VoiS reconnaît l’importance de la synergie entre la plate-forme et l’appareil et développera une stratégie de déploiement adaptée. Le propriétaire peut interagir avec l’écosystème Cirus, profiter de l’expérience en ligne basée sur la plate-forme, puis compléter avec le dispositif Cirus au fur et à mesure de leur déploiement. Toute la portée du contrat est d’établir un nouveau paradigme de propriétaires créant des revenus à partir de leurs données. L’approche logicielle et matérielle à multiples facettes crée les moyens pour que cela se produise dans un laps de temps plus court.

« L’approche complémentaire des solutions virtuelles et matérielles fait partie d’une stratégie à long terme dans laquelle le propriétaire commencera une progression progressive pour tirer parti de l’utilité et de la valeur de ses données. » Dit Cirus Co-fondateur, Samartha

L’objectif plus large est de permettre aux propriétaires d’utiliser efficacement leurs transferts de données dans les produits évolutifs proposés par la Fondation, tels que le portefeuille Cirus. D-VoiS est un élément essentiel de la stratégie car sa vaste base d’utilisateurs permet à la Fondation de réaliser la monétisation via les plateformes de Big Data.

« Nous attendons avec impatience la fourniture du premier million de routeurs et postons notre déploiement, nous attendons avec impatience le prochain million de routeurs et au-delà. Les déploiements de routeurs ainsi que l’expérience immersive de la plateforme permettront à notre clientèle de découvrir une solution unique en son genre. Nous avons la conviction exceptionnelle que permettre aux gens de gagner des envois de données avec une approche à multiples facettes permet au client de rester heureux et engagé pour des solutions de suivi. C’est un voyage que nous pouvons entreprendre ensemble. Dit D-VoiS, PDG Ramesh Sathya

À propos de D-VoiS

D-VoiS sont des pionniers dans l’histoire d’Internet en Inde. Ils fournissent des solutions Internet de pointe à divers secteurs de l’économie indienne, notamment la vente au détail, l’hôtellerie, le Wi-Fi de campus, le Wi-Fi d’entreprise et le Wi-Fi public. La marque I-On est un nom de confiance dans de nombreux secteurs, et les mouvements continus vers le haut débit résidentiel sont source d’enthousiasme car ils offrent une connectivité de surveillance NOC de pointe et fournissent un Internet haut débit et à faible latence pour plus de centaines de milliers d’abonnés.

À propos de la Fondation Cirus

Cirus Foundation est l’équipe de développement derrière l’écosystème Cirus, une rampe d’accès accessible conçue pour accélérer l’adoption du Web 3.0 et de l’économie de la propriété. Il s’agit du dispositif Cirus, de la plate-forme Cirus Core et du réseau Cirus Confluence qui fonctionnent ensemble pour donner aux utilisateurs une véritable propriété sur les flux de données qu’ils génèrent.

La source