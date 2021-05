Déploiement du nouveau Gmail avec les onglets Google Chat, comment l’activer

L’année dernière, Google a annoncé que l’avenir de Gmail verra la messagerie de chat et les salles de groupe rejoindre l’intégration existante des appels vidéo Meet. Ceci est déjà disponible pour les utilisateurs de Workspace en entreprise, et Google autorise désormais les comptes Gmail personnels à bénéficier de cet «espace de travail intégré».

Mettre à jour: Le nouveau Gmail avec accès au chat et aux salles est désormais disponible sur iOS pour les comptes Google gratuits. Cette fonctionnalité a été mise en service au cours du mois dernier pour iPhone et iPad. Des instructions complètes sont disponibles ci-dessous.

Original 4/4: cette fusion intervient alors que Google veut faire de Gmail votre nouvelle «maison pour le travail». L’objectif est de permettre aux utilisateurs de tout faire sur une seule page sans avoir à passer d’un onglet à l’autre. Étant donné que Gmail est susceptible d’être ouvert sur le bureau, c’est là que Google intègre tout.

Gmail comporte désormais quatre sections principales. «Mail» et «Meet» sont en place depuis quelques mois. «Chat» est l’endroit où vous pouvez envoyer des messages individuels et en petits groupes, tandis que les «salles» – comme leurs équivalents Slack – sont dédiées à des conversations plus importantes avec des discussions, des fichiers et des tâches partagés.

Cela se manifeste par une barre inférieure avec quatre onglets sur Android, tandis que la barre latérale Gmail sur le Web est divisée en quatre sections. Ils sont affichés par défaut, mais peuvent être rapidement masqués en cliquant sur le chevron. Appuyez sur un “Chat” pour ouvrir cette conversation dans le coin inférieur droit de votre écran. Les salles s’ouvrent en plein écran et remplacent la liste de messages par défaut. Comme indiqué ci-dessous, l’une des fonctionnalités à venir «dans le futur» est la possibilité de passer des appels Meet Picture-in-picture dans Gmail.

Les fonctionnalités de ces deux nouveaux onglets sont identiques à l’application autonome Google Chat avec les utilisateurs capables de supprimer le client dédié. À côté de la barre de recherche, qui peut désormais rechercher à la fois «e-mails et chat», sur le Web se trouve un indicateur d’état (Automatique, Ne pas déranger, Définir comme absent), avec ces commandes dans le tiroir de navigation Gmail sur mobile. D’autres changements incluent des conceptions d’icônes de «contour» mises à jour dans toute l’interface Web.

Aujourd’hui, de nombreux comptes Google personnels gratuits peuvent activer le nouveau Gmail avec chat sur Android et sur le Web. Cette expérience n’est pas encore disponible pour l’application iOS. Les comptes d’entreprise ont besoin de l’autorisation de leurs administrateurs. Assurez-vous d’avoir la dernière version de Gmail installée à partir du Play Store pour commencer, Google avertissant que «vous pourriez rencontrer des bogues et d’autres problèmes».

Pour y accéder, vous devez activer le chat “Accès anticipé” sur chacun de vos appareils Android et sur le Web, ainsi que sur les comptes Google. L’activation sur un seul n’apporte pas la nouvelle expérience à toutes vos instances Gmail.

Comment activer le nouveau Gmail avec chat, salles

Android et iOS

Ouvrez les paramètres (au bas du tiroir de navigation) Appuyez sur le compte Gmail personnel Sous Général, sélectionnez “Chat (accès anticipé)” Cliquez sur “Essayer” L’application Gmail redémarre avec un didacticiel et vous invite à désactiver les notifications de l’application Google Chat autonome (si elle est installée)

la toile

Accédez à mail.google.com/mail/u/0/#settings/chat Sélectionnez “Google Chat (accès anticipé) au lieu de” Hangouts classiques “Confirmer la boîte de dialogue.

