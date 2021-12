Déploiement instantané de Google Chat dans Gmail, sans lien Appels Meet 1: 1

En septembre, Google a prévisualisé comment Chat vous permettra de passer des appels Meet en tête-à-tête sans avoir à utiliser d’URL. Semblable aux Hangouts classiques, cette fonctionnalité est désormais déployée dans la version de Google Chat dans Gmail.

Lorsque vous envoyez un message à quelqu’un à partir de l’onglet Chat, vous verrez bientôt des boutons dans le coin supérieur droit qui vous permettent de démarrer un appel audio ou vidéo. Cela lance immédiatement l’appel au lieu d’insérer un lien de réunion/d’invitation dans le chat sur lequel l’autre personne peut cliquer pour rejoindre. Comme nous l’avons noté précédemment :

Cela a du sens pour les réunions de groupe – avec des liens vidéo désormais normalisés – mais semble quelque peu excessif lorsque vous ne parlez qu’à une seule personne. L' »appel Google Meet » direct est la tentative de l’entreprise de rendre les « réunions plus spontanées ».

Pendant ce temps, les appels actifs sont marqués par une bannière bleue en haut de l’écran qui note la personne et la durée. Vous verrez également une « icône de réunion dans la liste de discussion », tandis que les appels manqués seront marqués en rouge.

Pour le moment, les appels Meet instantanés ne sont disponibles que pour les conversations en tête-à-tête et nécessitent l’application Gmail même si le client Google Chat autonome est installé. Déployé maintenant pour Android et iOS, il arrive à la fois sur les comptes personnels et Workspace.

Alors que certaines équipes commencent à retourner au bureau, tandis que d’autres restent réparties, nous espérons que cela facilitera la connexion avec vos collègues dans le monde du travail hybride. Cette fonctionnalité vous permettra de basculer en toute transparence entre le chat et un appel vidéo ou audio si nécessaire, vous aidant à collaborer et à faire avancer votre travail.

