Déploiement national du NDHM : la NHA sollicite des commentaires sur le document de consultation sur l’interface de santé unifiée

Image représentative

L’Autorité nationale de la santé (NHA) a publié vendredi un document de consultation sur l’interface unifiée de la santé (UHI). L’UHI se veut une plateforme ouverte et interopérable pour connecter toutes les solutions numériques de santé. Le document de consultation donne un aperçu de la conception proposée, de la portée et du rôle de l’UHI. En vue du prochain déploiement national de la National Digital Health Mission (NDHM), les commentaires du public sont invités à s’assurer que l’UHI est conçu et développé de manière collaborative et consultative, a déclaré la NHA dans un communiqué.

Grâce à l’UHI, NDHM vise à transformer la façon dont les services de santé numériques sont rendus en Inde. Actuellement, les patients et les prestataires de soins de santé doivent utiliser la même application pour bénéficier et fournir des services de santé numériques, respectivement. Il est prévu que le réseau ouvert créé par l’UHI servira d’infrastructure numérique aux patients et aux prestataires de soins de santé pour s’engager dans la découverte, la réservation, le paiement et l’exécution d’une variété de services de santé numériques à travers les applications, selon le communiqué.

Les services comprennent, sans s’y limiter, la téléconsultation et la découverte des pharmacies et des hôpitaux. Au fil du temps, les services rendus possibles par la plateforme évolueront avec l’écosystème du marché. UHI est conçu pour être similaire à l’écosystème UPI (Unified Payments Interface) qui a émergé pour les paiements numériques, a-t-il ajouté.

Depuis le lancement du projet pilote de NDHM en août 2020 dans six territoires de l’Union, plusieurs séries de consultations avec différents groupes de parties prenantes ont été organisées pour les différents blocs de construction afin de discuter de la conception et de l’adoption.

Commentant les documents de consultation, le Dr RS Sharma, PDG de la NHA, a déclaré : « Le NDHM s’efforce de créer des biens publics numériques pour le secteur de la santé afin de le rendre plus accessible, abordable et efficace. Pour faciliter cela, nous adoptons une approche consultative pour développer l’écosystème national de santé numérique. Nous avons mis au point le concept d’Unified Health Interface (UHI), conçu sur des lignes similaires à l’UPI (Unified Payment Interface), qui a révolutionné les paiements numériques et le secteur financier. Pour permettre l’inclusion et élargir les perspectives sur la table, j’exhorte toutes les parties prenantes à parcourir les documents de consultation partagés et à nous fournir leurs précieux commentaires. »

La NHA organisera également un webinaire public sur l’UHI pour expliquer le document de consultation le 4 août 2021 à partir de 15 heures. Les liens seront partagés sur le site Web du NDHM https://ndhm.gov.in/. La NHA a déclaré que le texte intégral du document de consultation est disponible en téléchargement sur le site Web de la NDHM. Les commentaires et les réactions peuvent être téléchargés sur le même lien ou peuvent être envoyés par courrier électronique à ndhm@nha.gov.in jusqu’au 23 août 2021.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.