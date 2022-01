Déployer 1 lakh + EVs en 2022

Oye ! Rickshaw vise à augmenter 10 fois en 2022. La société étendra ses opérations dans 25 villes et déploiera plus de 1 000 000 véhicules électriques commerciaux en Inde d’ici la fin de cette année.



Oye ! Rickshaw, l’un des acteurs de la mobilité électrique à la croissance la plus rapide en Inde, est prêt à lancer ses opérations dans 25 nouvelles villes indiennes d’ici la fin de cette année. De plus, la société déploiera plus de 1 000 000 véhicules électriques utilitaires en Inde d’ici la fin de l’année pour atteindre son objectif de chiffre d’affaires annuel de 4 500 millions de roupies. Oye ! Rickshaw exploite actuellement plus de 10 000 e-rickshaws dans six villes indiennes. La société affirme qu’en seulement un an, elle a effectué plus de 3,5 millions de livraisons pour les plus grandes marques de commerce électronique telles que Flipkart, Udaan, Grofers, Jiomart, etc.

Selon l’entreprise, au cours des dernières années, les rickshaws sont apparus comme une transition gagnante vers la course à la mobilité électrique en Inde. Avec une flotte de plus de 10 000 pousse-pousse électriques, cette entreprise de micro-mobilité basée à Delhi propose ses services dans 6 villes de Delhi-NCR, Uttar Pradesh et Haryana qui ont effectué 6 millions de trajets et de livraisons en 2021. Oye ! Rickshaw a également récemment lancé ses services à Kanpur et vise à s’étendre à 25 villes, dont Jaipur, Lucknow et Meerut dans les mois à venir.

Avec un plan d’expansion géographique agressif, la société vise à réaliser 60 millions de courses et de livraisons en 2022. Commentant l’annonce, Mohit Sharma, co-fondateur, Oye! Rickshaw a déclaré : « Grâce à notre modèle de covoiturage et de livraison, nous avons eu un impact direct sur la réduction de 1,5 million de tonnes d’émissions de GES d’ici la fin de 2021. Avec notre approche prospective, nous nous concentrons sur la construction d’une entreprise plus grande, meilleure et durable. qui a un effet multiplicateur sur la société et l’environnement.

Il a ajouté : « Le seul objectif de l’entreprise est de créer un écosystème efficace et prêt pour l’avenir autour des pousse-pousse électriques afin de résoudre les problèmes de micro-mobilité dans les trajets et les livraisons en fournissant un transport de courte distance sûr, pratique, abordable et respectueux de l’environnement. Adoption des véhicules électriques et création d’un canal de distribution d’énergie rentable qui aide à terme des millions de conducteurs de pousse-pousse électriques à augmenter leurs revenus nets. Aussi, Oye ! La troisième entreprise de Rickshaw proposant des plans d’échange de batteries s’étendra à plus de 600 stations (contre plus de 100 stations à ce jour) et à plus de 10 000 véhicules d’ici la fin de 2022.

