Depop nomme un nouveau COO – Retail Gazette

La place de marché de la mode en ligne Depop a annoncé la nomination de François Callens au poste de directeur des opérations.

Callens vient directement du poste de directeur financier de la société basée à Londres, élargissant son poste à celui de directeur de l’exploitation pour superviser les opérations du marché, les opérations commerciales et la stratégie, tout en continuant à superviser les finances et la conformité.

Avant de rejoindre Depop en tant que directeur financier en 2020, Callens a passé six ans chez Voyage Prive, dirigeant et faisant évoluer les marchés internationaux, la finance et le développement d’entreprise.

De plus, il a agi en tant que directeur financier et directeur de l’exploitation chez Anton, une société mondiale de financement de contenu.

Dans son nouveau rôle, Callens continuera de rapporter à la directrice générale de Depop, Maria Raga.

