Depor rencontre à nouveau un Osasuna motivé

Le covid menace à nouveau un match du Deportivo, cette fois en Copa del Rey et contre Osasuna, dans ce qui, en principe, sera la réunion de l’équipe galicienne et du stade Abanca-Riazor avec une équipe de première division.

Le leader du Groupe I de Primera RFEF, qui terminera l’année en première position quel que soit le résultat de dimanche prochain contre le Cultural LeonesaAu cours des deux dernières saisons, la Copa del Rey a dû être rattrapée afin de recevoir un match officiel contre une équipe d’élite du football national.

Bien que son objectif principal soit la promotion à LaLiga SmartBank, la Coupe lui donne l’opportunité de rencontrer à nouveau les meilleures équipes et, en plus, d’améliorer ses revenus. De plus, leur effectif est important, ils n’ont pratiquement pas de blessures et cela leur permet d’affronter deux compétitions pratiquement sans avoir à répéter les joueurs.

Pourtant, l’infirmerie qui se vide de blessés a reçu un positif pour covid que le club a confirmé mardi soir. Ça oui, le reste du modèle a subi des tests PCR et tous ont été négatifs, donc le Deportivo s’est déjà entraîné mercredi après-midi.

Lors du match précédent, le Deportivo a battu l’UCAM Murcia à domicile et cela lui a permis de rencontrer Osasuna, l’équipe avec laquelle il coïncidera le plus de fois en Coupe.Ce sera la neuvième fois qu’ils se rencontreront dans le tournoi KO et six d’entre eux ils ont été de couleur bleu et blanc.

A défaut de connaître l’identité du positif dans le covid, le coach sportif, Borja Jiménez, Il distribuera des minutes pour affronter les affrontements de Ligue et de Coupe. Le principal doute est dans le but, puisque Mackay, fixé dans le tournoi de régularité, était remplaçant lors du match de coupe précédent et Pablo Brea a joué à sa place, très malchanceux.

La Coupe mettra en avant les joueurs talentueux qui ont moins de minutes que prévu dans la Ligue, comme Juan Carlos Menudo et aussi pourrait être dans les onze titres réguliers comme Adrián Lapeña et Víctor García, qui reposaient le week-end dernier à Primera RFEF en raison d’une sanction et d’une clause de leur contrat de mission, respectivement.

Ce n’est pas la première fois que covid-19 apparaît dans un match du Deportivo, qui en 2020 a vu son match de la dernière journée de LaLiga SmartBank reporté en raison d’une épidémie à Fuenlabrada, tandis que le reste des matchs a été joué et l’équipe galicienne diminué en raison des résultats obtenus dans d’autres domaines.

Osasuna arrive à Riazor avec le bon souvenir du match nul en Ligue contre Barcelone. Pour votre technicien, Jagoba Arrasate, le rendez-vous sera « compliqué & rdquor; contre un Dépor qui est actuellement « la meilleure équipe en 1ère RFEF & rdquor; et cela vient aussi avec « inertie positive & rdquor ;.

« Son bloc défensif est très bon. C’est une équipe dominante qui a ce record d’être supérieure à la rivale, d’avoir la possession et d’arriver avec beaucoup de monde pour bien occuper le terrain & rdquor;, a souligné Arrasate à propos de l’équipe dirigée par Borja Jiménez.

Avec un nouveau match de championnat qui approche à grands pas, tout indique que l’entraîneur de Berriatúa va révolutionner le onze avec l’entrée de footballeurs qui n’ont pas beaucoup d’importance pour le moment.

Jaume Grau, Ramalho, Oier, Íñigo Pérez ou Ontiveros auront à nouveau des minutes dans un stade historique et face à un rival qui traverse un grand moment de forme en occupant la première position de son groupe dans la 1ère RFEF.

Le seul doute semble venir du complot défensif. Areso, grièvement blessé il y a quelques jours, ne le sera pas, comme Aridane, qui a été testé positif au covid-19 le week-end dernier. Le canari, sans minutes en Ligue, a eu l’occasion de prendre des minutes en Copa del Rey. Unai Dufur, joueur de Promises, est entré dans l’appel et il semble que ce sera du jeu initial.

Les files d’attente probables

Des sports: Pablo Bréa ; Trilli, Trigueros, Granero, Diego Aguirre ; Villares, Calavera, Menudo; Soriano, Noël et Doncel.

Osasuna : Juan Pérez ; Ramalho, Unai Dufur, David García, Côte ; Rober Ibáñez, Javi Martínez, Grau, ñigo Pérez, Ontiveros; Coiffeur.

Arbitre: Agneau Vega (Cantabrie).

Campagne: Stade Abanca-Riazor.

Heure: 21h00.