Deportes Tolima jouera la finale contre Cali

17/12/2021 à 06:44 CET

. / Bogota

Sports Tolima, avec un doublé du paraguayen Gustavo Ramírez, à égalité ce jeudi 2-2 avec Alianza Petrolera Oui qualifié pour jouer la finale du championnat colombien avec le Deportivo Cali en matchs aller-retour. Le passage de ‘Vinotinto y Oro’ à la finale n’a pas été une tâche facile. Même ses fans en sont venus à craindre le pire parce que son équipe était menée 0-2. Cependant, Ramírez a été expédié avec un double. Le premier but était une tête puissante après 75 minutes de jeu. Six minutes plus tard, il a marqué le deuxième, célébrant bruyamment les deux buts avec les fans.

Les gens de Tolima ont commencé la journée avec la tranquillité qu’un match nul ou une victoire contre Alianza Petrolera les mettrait en finale sans dépendre de ce qui s’est passé avec le match entre Millionnaires et Amérique de Cali, lancement favorable aux ‘Ambassadeurs’ 2-1.

Si Deportes Tolima soulève la coupe des champions, il achèvera son quatrième titre de champion, tandis que pour le Deportivo Cali ce serait sa dixième étoile.

Millonarios manque deux pénalités

Les Millonarios n’ont pas su profiter des occasions qu’ils avaient pour aller de l’avant et ni les bosses de Deportes Tolima qui a vécu une nuit d’horreur avec Brayan Gil, qui a marqué deux buts. Ceux dirigés par Alberto Gamero ils ont gaspillé une pénalité deux fois commis par Kein Andrade, une faute sifflée après que l’arbitre central ait analysé le jeu dans le VAR. Fernando Uribe a lancé le premier mais le gardien Diego Novoa l’a arrêté. Cependant, le tir a été répété parce que le gardien a pris l’avantage. Le deuxième lancer a été fait par Daniel Ruiz, qui n’avait pas raison non plus. Ils étaient à 31 minutes de jeu. À ce moment-là à Ibagué, Deportes Tolima a perdu de manière inattendue 0-2 contre Petrolera, qui sur le papier était un rival qui ne représentait pas un plus grand danger pour les habitants. Finie l’histoire qui avait toujours favorisé le Deportes Tolima lors des matches contre Alianza Petrolera, car lors des 10 derniers sets à Ibagué, forteresse de « Vinotinto y Oro », il en a gagné neuf et n’en a perdu qu’un, en avril 2014.

Rien n’a changé

Pour la deuxième partie, Millonarios a continué à insister, mais celui qui est allé de l’avant était América de Cali après Adrian Ramos a transformé un penalty en but qui a été sifflé après l’examen du VAR. Bien qu’ils savaient qu’ils n’avaient plus aucune chance d’atteindre la finale parce qu’ils étaient en dessous du tableau d’affichage et que Deportes Tolima faisait match nul 2-2, Millonarios a continué à chercher la victoire et l’a fait. Ricardo Márquez a égalisé et le milieu de terrain Mackalister Silva a porté le score à 2-1, un triomphe qui n’a servi à rien.