Deportes Tolima ratifie son leadership et Millonarios parvient à récupérer

03/12/2021 à 05:08 CET

. / Bogota

L’actuel champion de la ligue, le Sports Tolima, a franchi une nouvelle étape jeudi pour revalider le titre de défaite America de Cali 2-0, qui a joué presque tout le match avec 10 joueurs en raison de l’expulsion du défenseur Jerson Malagón. Ceux dirigés par Hernán Torres ont ramé dur pour prendre l’avantage, un confort qu’ils ont obtenu grâce à Jeison Angulo, une équipe qui se porte bien en attaque. Le deuxième but de ‘Red Wine and Gold’ était l’œuvre de son collègue défenseur Sergio Mosquera, avec un tir de pénalité. América de Cali a tenté de réduire l’écart mais à certaines occasions, le bon comportement du gardien William Cuesta l’a empêché et à d’autres, comme un tir d’Adrián Ramos, le poteau a été renvoyé.

Avec ce revers, les ‘Red Devils’ se retrouvent avec trois points, le même que Millionnaires qu’aujourd’hui à Bogota envoyé 3-0 à Alianza Petrolera. En ce qui concerne les «ambassadeurs», Fernando Uribe a été expédié avec un doublé et Jader Valencia a fermé le compte de 3 à 0. Millonarios a réussi à regagner du terrain car le premier jour, il a perdu contre América de Cali 2-1. Maintenant, les deux équipes ont trois points.

‘Cariaco’ sauve les meubles

Pendant ce temps, mercredi, le Vénézuélien Luis ‘Cariaco’ González, sur penalty, a marqué le deuxième but avec lequel son équipe, Junior, a fait match nul 2-2 à Barranquilla avec le Deportivo Cali. Avec ce match nul à l’extérieur, le Deportivo Cali, entraîné par le Vénézuélien Rafael Dudamel, mène le groupe A avec quatre points, suivi du Junior avec deux, tout comme l’Atlético Nacional et le Deportivo Pereira termine avec un. Les « producteurs de sucre » ont caressé la victoire à deux reprises car ils ont commencé à gagner avec un score de Harold Preciado. Cependant, le vétéran Carmelo Valencia a fait 1-1. Une fois de plus, le défenseur Jorge Marsiglia a donné l’avantage aux visiteurs, qui ont vu la victoire frustrée car à cinq de la fin, ils ont décrété un penalty contre eux. Il a été lancé par ‘Cariaco’ González, qui a exécuté sans laisser aucune option à Guillermo de Amores Ravelo, l’Uruguayen qui s’arrête au Deportivo Cali.

L’Atlético nacional ne dépasse pas le match nul

En revanche, l’Atlético Nacional a égalé le Deportivo Pereira 1-1 à domicile et a réalisé son deuxième match nul en ligne lors de ces demi-finales. Jefferson Duque a dépassé le « Verde de la Montaña ». Cependant, à 10 minutes de la fin, Pereira a égalisé par Henry Rojas.