Deportivo Alavés – Cádiz de LaLiga Santander: programme et où regarder à la télévision

09/03/2021 à 22:56 CET

Ronald Goncalves

Le samedi, pour continuer la date, le Deportivo Alavés et le Cadix ils feront face à leur rendez-vous avec Jour 27 de LaLiga Santander dans le Mendizorroza.

En premier lieu, les salles dirigées par Pitu Abelardo sont à la dix-neuvième position du tableau, avec un total de 22 points et un différentiel de buts de -10 et, par conséquent, dans la zone de relégation. En ce sens, leurs matchs par record de ligue une défaite contre le Betis (3-2), une défaite contre Osasuna (1-0), une défaite contre la Real Sociedad (4-0) et une défaite contre Barcelone (5-1).

D’un autre côté, Les effectifs de Álvaro Cervera sont situés dans la case numéro 14 de la compétition, où ils sont avec 28 points et un différentiel de buts de -19, c’est-à-dire entre le milieu de la table et la zone de relégation. En outre, votre historique récent indique une victoire sur Eibar (1-0), une défaite contre le Betis (1-0), un match nul avec Barcelone (1-1) et une défaite contre l’Athletic Club (4-0).

HORAIRE ET O VOIR LE MATCH

La rencontre entre Deportivo Alavés et le Cadix de la Journée 27 de LaLiga Santander 2020-2021 aura lieu le Samedi 13 mars à 14 h, et le jeu peut être vu en Espagne à travers Movistar LaLiga.