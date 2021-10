Deportivo Alavés de LaLiga Santander: horaire et où regarder à la télévision

21/10/2021 à 13:26 CEST

La LaLiga Santander, 10e journée atteindront toutes nos télévisions tout au long du week-end et le lundi 25. Dans ce cadre elles seront confrontées Cadix et Deportivo Alavés dans le Nouveau stade Mirandilla, à Cadix. Ainsi, les dix matchs de la journée auront pour objectif de départager qui accède à la première place du classement. Bien que ce soit le dixième jour et qu’il reste encore un long chemin à parcourir, une dynamique commence à être prédite qui pourrait désigner diverses équipes comme championnes de la ligue à la fin du printemps.

Le classement de LaLiga Santander est très serré. En haut du tableau, il y a une série d’équipes qui n’ont joué que huit matchs sur les 9 au total qui ont été joués jusqu’à présent. Le premier classé est la Real Sociedad avec 20 points, suivie par le Real Madrid, Séville, l’Atlético de Madrid et Osasuna avec 17 points. Pour leur part, dans les positions les plus basses se trouvent Levante, Deportivo Alavés et Getafe, avec respectivement cinq, trois et deux points.

HORAIRE ET O VOIR LE JOUR 10 DE LALIGA SANTANDER

Nous pouvons regarder ce match sur Samedi 23 octobre 2021 à 16h15. De plus, nous aurons l’occasion de continuer toute la journée, y compris ce jeu, via Movistar +.