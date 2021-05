Deportivo Alavés – Levante de LaLiga Santander: horaire et où regarder à la télévision

04/05/2021 à 10h46 CEST

Nous avons une saison vraiment de crise cardiaque en haut du tableau. Les places européennes sont très disputées mais il n’y a toujours rien de fermé dans la lutte pour voir qui remportera le trophée de la ligue cette année. A) Oui, Atlético de Madrid, Real Madrid et FC Barcelone Ils se battent pour voir qui remportera enfin la Liga Santander. Dans celle-ci journée 35 Beaucoup de choses pourraient être décidées, puisque l’Atlético de Madrid est actuellement la seule équipe qui dépend d’elle-même pour remporter le jackpot. En tout cas ce jour nous avons un match entre Deportivo Alavés et Levante dans l’État de Mendizorroza, à Álava.

Le complexe local a 31 points, c’est pourquoi il est placé dans le seizième position de la table. Les visiteurs, pour leur part, comptent avec 38 points, donc ils sont dans le treizième place du classement.

Nous pouvons profiter du jeu le jour même 8 mai à 14 h 00, auquel moment il sera télévisé via Mitele Plus, Movistar LaLiga et Movistar +. Par conséquent, la diffusion ne sera pas ouverte, donc un abonnement à l’une de ces plateformes sera nécessaire pour profiter du football.