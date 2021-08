Deportivo Alavés—Real Madrid La Liga 2021-22 Aperçu du match, Blessures/Suspensions, XI potentiels, Pronostic

Une nouvelle saison de Liga est à nos portes alors que le Real Madrid s’apprête à se rendre au Pays basque pour affronter le Deportivo Alavés lors de son match d’ouverture à domicile.

Alavés n’a pas très bien fait lors de ses premiers matchs de saison car ils n’ont remporté qu’un seul de leurs sept derniers coups d’envoi de la Liga. Alavés a également connu des difficultés historiques dans ce match, le Real Madrid étant le club contre lequel ils ont le plus perdu en championnat. Le Real affiche également son deuxième plus haut pourcentage de victoires à l’extérieur contre Alavés.

Cette saison sera bien différente pour le Real Madrid avec les départs de deux joueurs centraux, Raphael Varane et l’ancien capitaine Sergio Ramos. Les deux nous manqueront beaucoup à la fois pour leur leadership et leurs contributions défensives. Le nouveau venu David Alaba cherchera à combler une lacune partielle dans le trou absolument énorme laissé derrière l’héritage des deux joueurs.

Il s’agit également du premier match de retour du manager Carlo Ancelotti avec le club qu’il a quitté en 2015. Il cherchera un succès similaire puisqu’il a remporté à la fois un titre de Copa del Rey et de Ligue des champions lors de son précédent mandat. Même avec sa carrière élaborée, Ancelotti devra remplir les grosses chaussures laissées par Zinedine Zidane.

Le Real commencera cette saison de la même manière qu’il s’est terminé la saison dernière avec plusieurs blessures à l’équipe actuelle. Ferland Mendy, Marcelo, Toni Kroos, Dani Carvajal et Jesus Vallejo manqueront tous le match en raison de blessures. Martin Odegaard n’est pas disponible car il devrait bientôt déménager à Arsenal.

Alavés sera privé de l’arrière droit Ximo Navarro, qui se remet d’une blessure musculaire.

Il n’y a pas de suspensions lors de l’ouverture de la saison de samedi.

Alavés

Pacheco ; Aguirregabiria, Laguardia, Lejeune, Duarte ; Pina, Pons ; Mendez, Garcia, Rioja ; Perez

Real Madrid

Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Gutierrez ; Modric, Casemiro, Isco ; Rodrygo, Vinicius, Benzema

On pourrait s’attendre à ce que Lucas Vazquez commence à la place de Carvajal, blessé, même avec Alvaro Odriozola disponible. Alaba pourrait également faire son premier départ au Real Madrid, bien que Nacho soit également une option. Le jeune Miguel Gutierrez aura probablement la chance de commencer avec Marcelo et Mendy.

Isco remplira probablement le rôle de départ pour les Kroos manquants. La place d’aile droite pourrait être attribuée à Rodrygo avec Vazquez remplaçant à l’arrière droit tandis que Gareth Bale et Marco Asensio sont également des options. Vinicius commencera probablement alors qu’Eden Hazard vient de se remettre de sa blessure et sera probablement manipulé avec prudence. Karim Benzema pourrait être donné le départ, bien que Luka Jovic soit disponible si Benzema n’est pas complètement prêt.

Alavés—Real Madrid 1-2

Cela pourrait être une affaire de faible score avec l’abondance de blessures que le Real Madrid doit commencer cette nouvelle saison. Cependant, le Real a encore suffisamment de qualité dans l’équipe disponible pour remporter la victoire à l’extérieur.

Le Real et Ancelotti doivent commencer cette saison du bon pied avec trois points, même si cela ne sera certainement pas facile compte tenu des circonstances. Néanmoins, le football de la Liga et du Real Madrid est de retour et il ne pourrait pas être plus accueillant.