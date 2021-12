Deportivo Cali gagne et jouera la finale de la ligue colombienne

12/12/2021 à 06:45 CET

. / Bogota

le Deportivo Cali, dirigé par le Vénézuélien Rafael Dudamel, est la première équipe à se qualifier d’avance pour la finale de la ligue colombienne en battre Junior 2-0 ce samedi dans l’avant-dernière ronde des demi-finales à domicile. L’attaquant Harold Preciado et le milieu de terrain Daniel Luna étaient chargés de mettre les « Azucareros », qui sont en tête du classement avec 13 points, en finale pour obtenir un titre qu’ils n’ont pas remporté depuis le tournoi Apertura en 2015 et après le séjour aux portes en 2017. Installé d’avance en finale et avec de bonnes options pour ajouter sa dixième étoile, maintenant Deportivo Cali attend le rival qui sortira du groupe joué par América de Cali, Deportes Tolima, Millonarios et Alianza Petrolera, tous avec option jusqu’à ce samedi.

Le match a commencé avec 45 minutes de retard, après que le trafic ait retardé l’arrivée des équipes à Palmaseca, et les Caleños n’ont pas tardé à tenter de remonter avec une approche clairement offensive mais soutenue par une défense solide soutenue par leur gardien uruguayen Guillermo de Amores. Cependant, ceux dirigés par Arturo Reyes ont également tenté de tisser des opportunités de but qui ont rebondi sur la défense locale. A cela s’est ajouté le départ du tireur Carmelo Valencia, qui a quitté le terrain sur une civière. Pourtant, à la moitié de la première mi-temps, une main de Dany Rosero offre aux hommes de Dudamel une occasion en or : un penalty pour Harold Preciado qui s’est retrouvé dans le filet sans que le gardien uruguayen Sebastián Viera ne puisse l’en empêcher.

El primer tanto levantó los ánimos a los « Verdiblancos » que casi consiguen el segundo tanto apenas dos minutos después, aunque los ‘tiburones’ no se quedaron atrás y siguieron con la ofensiva en una primera mitad con la tensión de saberse ambos con un pie en finale. En seconde période, le Deportivo Cali est sorti avec plus d’élan, tandis que Junior pouvait à peine se défendre contre les rangs locaux qui, soutenus par leur public, tentaient d’augmenter le score. Le parti a été condamné par le jeune homme Lune, à peine âgé de 18 ans, qui grâce à la passe d’Andrés Colorado a décoché un tir croisé pour la finale 2-0.

En plus de la défaite, Junior a également perdu contre Larry Vásquez, qui a commis une faute sur son ancien coéquipier Teofilo Gutiérrez une minute seulement après la fin du match.

Dans un match qui devrait respecter le calendrier, les « Azucareros » clôtureront cette phase mercredi prochain en visitant le Deportivo Pereira.