Déposez cet iPhone ! et 14 autres finalités numériques pour 2015

Kelly Wallace est la correspondante numérique et rédactrice en chef de CNN couvrant les problèmes de famille, de carrière et de vie.

. – Je fais partie de “ces” personnes qui aiment le Nouvel An, prennent des résolutions et ne peuvent généralement pas les suivre d’ici la fin janvier.

Mais c’est un objectif qu’il pourrait garder cette année.

Je me suis fait un devoir de ne pas consulter mes e-mails, Twitter et Facebook chaque fois que j’entre dans ma cuisine, c’est là que je laisse non pas un mais deux appareils (je ne peux pas poser mon BlackBerry !).

Chaque fois que je jette un coup d’œil rapide, lorsque je prépare le petit-déjeuner pour mes filles ou le dîner pour moi et mon mari, je me demande : « Qu’est-ce qui pourrait être si important que je doive le faire maintenant ? »

Et je ne suis certainement pas seul. D’après ce que j’ai entendu des gens sur les réseaux sociaux et par e-mail, il semble qu’il y ait un besoin croissant de se déconnecter ; même un petit peu.

Diana Graber, co-fondatrice de CyberWise.org, un site d’alphabétisation numérique pour les parents, les enseignants, les préadolescents et les adolescents, dit que le désir d’être « dans le moment présent » semble attirer beaucoup d’attention cette année.

“Je pense que nous vivons un peu de changement avec le désir de refaire surface dans la vraie vie”, a déclaré Graber, qui enseigne la “cybercivisme” aux lycéens d’Aliso Viejo, en Californie, aux États-Unis.

De l’envoi de cartes à la pose de cet iPhone et à la lecture d’un livre avec de vraies pages, voici 14 résolutions numériques pour 2015.

1. couvre-feu iPhone

Kathy Beymer, fondatrice du site artisanal Merriment Design, va tenter de s’éloigner de son smartphone après 21h30. “J’ai tendance à regarder mon téléphone alors que je me prépare à m’endormir, puis il est passé du courrier aux nouvelles à Instagram à Facebook à US Weekly au courrier à nouveau et cela s’est écoulé comme une heure et j’aurais pu être endormi maintenant. J’espère que les cernes des yeux cessent aussi d’être là, ha ».

2. Au revoir à Filofax

Diane Smith, journaliste à la télévision et auteur lauréate d’un Emmy, affirme que le moment est venu pour tout son calendrier de passer au numérique. Comment suis-je arrivé à cette conclusion ? Parce que les trois magasins sur lesquels vous pouviez compter pour fournir des pièces Filofax sont en faillite ? Qu’est-ce que ça te dis?

3. Une approche moins cynique des réseaux sociaux

Le blogueur Buzz Bishop dit qu’il essaie d’adopter une approche plus positive et moins cynique de ses publications sur les réseaux sociaux. “Ces commentaires passifs aléatoires sur la vie quotidienne n’ont pas besoin d’être là”, a-t-il déclaré. Essayez de vivre votre vie un peu plus longtemps comme l’astronaute Chris Hadfield, qui a dit : “La chose la plus facile au monde est d’être cynique… l’optimisme demande un peu plus d’efforts.”

4. Enregistrer les e-mails pour le bureau

Chelsey Saatkamp, ​​​​une publiciste new-yorkaise, dit qu’elle essaie de ne pas vérifier ses e-mails avant d’être au travail. « Quand c’est la première chose que vous voyez au réveil, cela ne fait que commencer votre journée avec un stress inutile. J’en ai assez au bureau ; le matin devrait être « l’heure pour moi » ».

5. Lire des livres ; de vrais livres

Lire plus de livres, “comme des livres physiques, vraiment” est un objectif pour Brian Gresko cette année. «Les écrans sont tellement addictifs, et parfois j’aurai les yeux fatigués à la fin de la journée et je me retrouverai toujours à allumer Netflix pour me détendre ou à rester allongé dans mon lit en regardant mon téléphone. Je veux me déconnecter avec un bon livre à l’ancienne! », A déclaré Gresko, éditeur d’une anthologie parentale intitulée When I First Held You.

6. Arrêtez de faire beaucoup de choses et soyez avec le téléphone portable

Alison Bucalo, mère de deux enfants à Ridgewood, NJ, dit qu’elle et son mari passent trop de temps sur leurs iPhones. « J’ai remarqué que nous envoyions tous les deux des textos, des tweets et que nous étions sur Facebook lorsque nous regardions la télévision. J’ai l’impression qu’on perd du temps ensemble et avec les enfants. (La vérité : il est pire que moi) ».

7. Prenez le contrôle des appareils

“J’ai supprimé tous les jeux pour enfants de mon iPad et de mon téléphone”, a déclaré Jess Dukes, écrivain et mère de deux enfants à Brooklyn, New York. “Ils ont des LeapPads, deux téléviseurs, des centaines de livres et encore plus de jouets. les affaires de l’école. J’ai récupéré mes appareils !”

8. Arrêtez de dormir avec le téléphone

Eh bien, peut-être pas vraiment dormir avec celui-ci, mais beaucoup d’entre nous l’ont sur notre table de chevet ! L’année dernière, Serena Kappes, mère de deux enfants et éditrice numérique, a commencé à laisser son téléphone dans le salon plutôt que sur le côté de son lit quand elle s’est endormie et a promis de le garder en 2015. pas tenté de rester coincé sur les réseaux sociaux au lieu d’aller dormir ou de vérifier mes e-mails quand je me réveille. Cela a fait un monde de différence. »

9. Limitez le temps sur Facebook

Sheila McCraith, auteur de Yell Less, Love More, dit qu’elle essaiera de réduire le temps qu’elle passe sur Facebook. “J’ai appris que le contenu déclenche souvent une mauvaise humeur, ce qui déclenche ensuite, bien sûr, un grand désir de crier sur mes enfants pour des choses sans conséquence.”

10. Expliquez aux enfants pourquoi vous avez besoin du téléphone

Julie Cole, mère de six enfants et co-fondatrice de Mabel’s Labels, prévoit de continuer à parler à ses enfants pour savoir quand et pourquoi elle doit utiliser son téléphone. « Par exemple, si je vais au match de hockey ou de soccer de mes enfants, je dis en chemin que je devrai répondre à deux courriels et passer un appel pendant ce temps. Si l’enfant se retourne et que je regarde mon téléphone, il comprendra pourquoi. Ensuite, je m’en tiens à cela », a déclaré Cole. “La communication est la clé.”

11. Changer la technologie de « ennemi » à « ami-ennemi »

Vincent O’Keefe, écrivain et parent à la maison, a déclaré qu’il avait décidé de changer sa vision négative de l’impact de la technologie sur les enfants. “Maintenant que mes filles préadolescentes et adolescentes et moi avons commencé à naviguer ensemble sur les appareils et les réseaux sociaux, je me rends compte qu’il y a des avantages à les utiliser”, a déclaré O’Keefe. « J’espère changer ma vision par défaut de la technologie d’ennemi à ami ; ou du moins « ami-ennemi », comme diraient les enfants ».

12. Laissez le téléphone à la maison

Lauren Hiznay, qui travaille dans les médias à New York, a passé le réveillon du Nouvel An sans son téléphone. « J’ai été étonné de voir combien de personnes disaient : « littéralement, comment pouvez-vous fonctionner ? » », a-t-il déclaré. ” A bien fonctionné. Ce serait bien de faire une saison plus longue de cette année ».

13. Gardez votre boîte de réception sous contrôle

Janis Brett Elspas, fondatrice de Mommy Blog Expert, dit que c’est l’année pour enfin vaincre la surcharge de courrier électronique. « En tant que blogueur de style de vie occupé, je reçois 3 000 e-mails par jour et ce nombre ne cesse d’augmenter. En fait, en ce moment, j’ai 22 000 e-mails non ouverts dans ma boîte de réception, donc mon objectif pour 2015 est de vider ma boîte de réception d’ici la fin de chaque journée. “

14. Tenir compte de la « gentillesse »

Sue Scheff, défenseure de la parentalité, auteur et adepte passionnée des tendances et de la recherche en matière de mode de vie numérique, a déclaré que l’année 2014 a été remplie d’études et d’articles sur la façon dont la gentillesse a été laissée pour tous les âges en ligne. Cette année, il a dit qu’il remarquait un changement ; les gens disent sur Twitter et Facebook qu’ils veulent s’assurer qu’au moins une fois par jour ils disent quelque chose de gentil à un parfait inconnu ou même à quelqu’un qu’ils aiment.

“Commencez à vivre vos paroles de gentillesse au lieu de simplement en parler”, a déclaré Scheff. “Tweetez une citation à quelqu’un, faites la journée de quelqu’un. … Utilisez votre frappe pour la gentillesse.”