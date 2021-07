Dépôt de la déclaration de revenus : 10 choses importantes que les contribuables individuels doivent savoir avant de déposer un RTI

Les contribuables sont tenus de déclarer les revenus exonérés en vertu de l’« annexe EI », tels que les revenus agricoles, les revenus exonérés d’un enfant mineur, les revenus non imposables conformément à l’accord d’évitement de la double imposition, etc.

Pour les particuliers [not subject to tax audit provisions under Income-tax Act, 1961 (‘the Act’)], la date limite de dépôt de la déclaration de revenus (RTI) pour l’exercice (AF) 2020-21 (année d’imposition 2021-22) a été prolongée du 31 juillet 2021 au 30 septembre 2021 en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. Les formulaires ITR (formulaires 1, 2 et 4) pour l’exercice 2020-21 ont déjà été notifiés par la Commission centrale des impôts directs (CBDT).

Dans cet article, quelques aspects importants dont il faut tenir compte avant de déposer un RTI ont été énumérés :

1. Choisissez le bon formulaire de RTI

Il est important de sélectionner le formulaire de RTI applicable en fonction du statut de résidence du contribuable et des revenus provenant de diverses sources pour un dépôt précis. Par exemple, le formulaire ITR-1 ne peut être utilisé que par un individu résident ayant un revenu total allant jusqu’à Rs 50 lakh provenant du salaire, de la propriété d’une maison et des revenus d’autres sources. Il ne peut pas être utilisé par un contribuable non-résident ou résident non ordinaire ou ayant des gains en capital pour lesquels le formulaire ITR-2 doit être utilisé.

2. Choisissez le nouveau régime fiscal ou l’ancien régime fiscal, selon ce qui est le plus avantageux

La loi de finances pour 2020 a introduit un nouveau régime fiscal facultatif pour les contribuables avec des tranches et des taux d’imposition modifiés, en lieu et place des exonérations et déductions prescrites. Les contribuables auront la possibilité de choisir entre l’ancien et le nouveau régime fiscal lors du dépôt de la déclaration de revenus. Le contribuable salarié peut également changer de régime, qu’il a déjà déclaré à son employeur lors du dépôt du RTI.

3. Formulaires RTI préremplis

Cette année, les formulaires ITR importeront des informations pré-remplies telles que les informations personnelles du contribuable ainsi que les informations sur les revenus salariaux, les revenus de dividendes, les revenus d’intérêts et les gains en capital disponibles dans le formulaire 26AS. Cela aiderait les contribuables à remplir facilement le RTI, car la plupart des détails essentiels y seraient déjà saisis.

Il sera donc pertinent pour les particuliers de vérifier ces informations et d’effectuer les ajouts nécessaires de revenus qui n’y sont pas déclarés dans la déclaration de revenus.

Cependant, si les informations sont incorrectes, il peut être conseillé de contacter la banque/le payeur des revenus, etc. pour corriger les données dans leurs déclarations TDS/autres déclarations trimestrielles afin que des informations précises soient reflétées dans votre formulaire n° 26AS.

4. Vérification des taxes payées d’avance avec le formulaire 26AS

Il est pertinent pour les contribuables de vérifier leurs impôts payés d’avance, y compris l’impôt retenu à la source, l’impôt anticipé et l’impôt d’auto-évaluation avec le formulaire 26AS. Toute divergence doit être notifiée soit à l’employeur (en cas de revenu salarial), soit à d’autres payeurs (en cas d’autres revenus) ou aux banques (pour les paiements anticipés d’impôt/taxe d’auto-évaluation) pour la rectification nécessaire qui est essentielle pour un traitement sans faille des la déclaration d’impôt par le service des impôts.

5. Paiement du solde des taxes

Une fois que le revenu imposable total est déterminé, après avoir inclus le revenu sous toutes les rubriques et réclamant les déductions nécessaires disponibles en vertu du chapitre VI-A de la Loi, les taux d’imposition applicables doivent être appliqués pour calculer le montant total de l’impôt à payer. Tous les impôts dus sur la déclaration de revenus après avoir réclamé le crédit des impôts payés d’avance doivent être payés, y compris les intérêts applicables, le cas échéant, avant le dépôt de la déclaration de revenus. Il serait pertinent de noter que si cette taxe d’auto-évaluation dépasse Rs 1 lakh, elle doit être payée avant le 31 juillet 2021 pour éviter des intérêts supplémentaires, même si le délai de dépôt de la déclaration de revenus est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021.

6. Diverses exigences de divulgation

Les informations suivantes sur divers actifs et investissements financiers font partie intégrante d’un RTI :

# Détails spécifiés de tous les comptes bancaires indiens

# Précisions sur les actions non cotées

# Détails des mandats exercés dans des sociétés indiennes ou étrangères.

# Planifier les actifs et les passifs : Détails des actifs spécifiés [such as land, building, movable assets etc.), financial assets (bank deposits, shares & securities, cash in hand, etc.)] et les passifs correspondants doivent être divulgués au cas où le revenu total d’un individu dépasse Rs 50 lakh.

# Annexe des actifs étrangers : les personnes résidant habituellement sont tenues de fournir des détails sur leurs actifs détenus en dehors de l’Inde (à la fois en tant que propriétaire et en tant que bénéficiaire) conformément aux directives de divulgation spécifiées.

7. Déclaration des revenus exonérés

Les contribuables sont tenus de déclarer les revenus exonérés en vertu de l’« annexe EI », tels que les revenus agricoles, les revenus exonérés d’un enfant mineur, les revenus non imposables conformément à l’accord d’évitement de la double imposition, etc.

8. Changement d’emploi en cours d’année

Dans le cas où le contribuable a fourni le salaire requis, les détails des revenus gagnés par les employeurs précédents à l’employeur actuel, un formulaire consolidé 16 et 12BA peut être émis par l’employeur actuel sur la base duquel un RTI peut être déposé. Dans le cas contraire, cela peut entraîner un manque à gagner en TDS en raison du dédoublement de l’indemnité de dalle, des déductions, des exonérations prévues par tous les employeurs. Dans ce scénario, les impôts supplémentaires dus sur la déclaration ainsi que les intérêts applicables doivent être payés avant de produire la déclaration de revenus.

9. Dépôt obligatoire d’un RTI dans certains cas

La loi de finances (n° 2) de 2019 a rendu obligatoire le dépôt d’un RTI pour certaines personnes qui remplissent certains critères spécifiés au cours de l’exercice concerné, même si ces personnes ne sont pas tenues de déposer un RTI en raison de leur revenu imposable. Ils seraient tenus de fournir la même chose s’ils concluaient des transactions de grande valeur au cours de l’exercice concerné, comme indiqué ci-dessous :

i) Paiement des factures d’électricité totalisant plus de Rs 1 lakh ;

ii) Dépôt de plus de 1 crore de Rs au total dans un ou plusieurs comptes bancaires courants ;

iii) Dépenser plus de Rs 2 lakh au total en voyages à l’étranger pour vous-même ou toute autre personne.

10. Implications du non-dépôt du RTI à la date d’échéance

Le contribuable peut ne pas être en mesure de fournir le RTI à la date d’échéance en raison de plusieurs raisons telles que la non-disponibilité des documents/informations pertinents, le manque de temps, des exigences personnelles, etc. Quelle que soit la raison, au cas où le délai de dépôt du RTI n’est pas respecté , cela peut entraîner diverses conséquences en vertu de la Loi, telles que la perception de frais de production tardive, le paiement d’intérêts sur le solde de l’impôt à payer, l’inéligibilité au report de certaines pertes, etc.

En résumé, il serait prudent pour les contribuables d’évaluer leur revenu imposable conformément aux dispositions de la Loi et de vérifier également tous les documents/informations sous-jacents lors du calcul de l’impôt final à payer/remboursable, selon le cas. Ce faisant, cela devrait prendre en compte les aspects susmentionnés, entre autres, pour déposer leur RTI avec précision sans entraîner de conséquences pénales.

(Par Parizad Sirwalla, associé et responsable, Global Mobility Services – Tax, KPMG en Inde)

