Dépôt de la déclaration de revenus : dans quelles circonstances un NRI est-il exonéré du dépôt du RTI ?

La CBDT a exempté un non-résident étant un investisseur étranger éligible de l’exigence de produire une déclaration de revenus, sous réserve de remplir certaines conditions.

Comme tout autre contribuable individuel, un Indien non-résident (NRI) est tenu de produire sa déclaration de revenus en Inde si son revenu total brut perçu en Inde dépasse Rs 2,5 lakh pour un exercice donné. Le dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu doit être effectué conformément aux dispositions applicables dans le cas de l’évalué résident correspondant.

Cependant, les non-résidents évalués suivants ne sont pas tenus de produire la déclaration de revenus au titre de leurs revenus imposables en Inde, à condition que le payeur ait retenu des impôts sur le paiement de ces revenus.

A. Indien non-résident

Lorsque le revenu total d’un Indien non-résident se compose des revenus suivants, aucune déclaration n’est requise si l’impôt a été déduit de ces revenus :

(a) Revenu d’investissement d’un actif en devises (c’est-à-dire des actions ou des obligations d’une société indienne, etc.);

(b) Les plus-values ​​à long terme de ces actifs en devises.

B. Sportif non-résident

Aucune déclaration n’est à fournir par un sportif non-résident et non-ressortissant, y compris un athlète, si ses revenus sont constitués des revenus suivants et que l’impôt en a été déduit :

(a) Les revenus provenant de la participation à un jeu ou à un sport en Inde (autres que les gains de loteries, etc. visés à l’article 115BB) ;

(b) Revenus publicitaires ;

(c) Revenu provenant de la contribution d’articles relatifs à tout jeu ou sport en Inde dans des journaux, revues ou magazines.

C. Association sportive non-résidente

« Aucune déclaration n’est requise pour être fournie par une association ou une institution sportive non-résidente si son revenu consistait en un montant garanti à payer ou à payer en relation avec un jeu ou un sport joué en Inde (autre que les gains de loterie, etc. visée à l’article 115BB) et l’impôt en a été déduit », déclare Naveen Wadhwa, DGM, Taxmann.

D. Artiste non-résident

Aucune déclaration n’est requise pour être fournie par un artiste non-résident et non-citoyen si son revenu se compose de tout revenu reçu ou à recevoir de sa performance en Inde et que l’impôt en a été déduit.

E. Non-résidents ayant des revenus déterminés

Aucune déclaration n’est à fournir par une personne non-résidente (y compris une société étrangère non-résidente), si son revenu total se compose des revenus suivants et que l’impôt en a été déduit :

(a) Intérêts sur les obligations visées à l’article 115AC émises par une société indienne dans le cadre des régimes suivants et achetées en devises étrangères :

# Régime d’obligations échangeables en devises étrangères, 2008 ;

# Régime d’obligations convertibles en devises et d’actions ordinaires (par le biais du mécanisme de récépissé de dépôt), 1993 ;

# Système de certificats de dépôt, 2014 ;

(b) Dividende sur les GDR visés à l’article 115AC ;

(c) les revenus de dividendes ;

(d) Intérêts reçus du gouvernement ou de l’entreprise indienne sur les sommes empruntées ou la dette contractée par le gouvernement ou l’entreprise indienne en devises étrangères ;

(e) les intérêts reçus d’un fonds de dette d’infrastructure tel que visé à l’article 10(47) ;

(f) Les intérêts sur les emprunts en devises étrangères ou les sommes empruntées au moyen d’obligations libellées en roupies, telles que visées à l’article 194LC ;

(g) Intérêt sur l’investissement effectué par FII ou QFI dans une obligation libellée en roupies d’une société indienne ou d’un titre du gouvernement tel que visé à l’article 194LD ;

(h) les revenus distribués étant les intérêts reçus ou à recevoir d’un véhicule ad hoc tel que visé à l’article 194LBA (2) ;

(i) Les revenus des parts, achetées en devises étrangères, d’un fonds commun de placement, tel que spécifié à l’article 10(23D) ;

(j) Redevances ou honoraires pour services techniques [other than those referred to in section 44DA(1)] reçu du gouvernement ou d’une entreprise indienne dans une situation telle que visée à l’article 115A(1)(b).

Si les revenus d’un non-résident sont couverts par les alinéas (c) à (j) mentionnés ci-dessus, il sera exonéré de la déclaration de revenus à condition que l’impôt ait été déduit de ces revenus à un taux non inférieur au taux prescrit en vertu des dispositions pertinentes.

F. Une entreprise étrangère dont le POEM est en Inde

Une société étrangère est dite résidente en Inde si son siège de direction effective (POEM) est en Inde. Cependant, aucune déclaration n’est requise par une société étrangère si son revenu total se compose uniquement des revenus suivants et que l’impôt en a été déduit à un taux non inférieur au taux prescrit par les dispositions pertinentes :

(a) Revenu de dividendes ;

(b) Intérêts reçus du gouvernement ou de l’entreprise indienne sur les sommes empruntées ou la dette contractée par le gouvernement ou l’entreprise indienne en devises étrangères ;

(c) les intérêts reçus d’un fonds de dette d’infrastructure tel que visé à l’article 10(47) ;

(d) Les intérêts sur les emprunts en devises étrangères ou les sommes empruntées au moyen d’obligations libellées en roupies, telles que visées à l’article 194LC ;

(e) Intérêts sur l’investissement effectué par FII ou QFI dans une obligation libellée en roupies d’une société indienne ou d’un titre public tel que visé à l’article 194LD ;

(f) les revenus distribués étant des intérêts reçus ou à recevoir d’un véhicule ad hoc tel que visé à l’article 194LBA (2) ;

(g) Les revenus des parts, achetées en devises étrangères, d’un fonds commun de placement, tel que spécifié à l’article 10(23D).

Cet assouplissement du dépôt de la déclaration de revenus est disponible même si une société étrangère est considérée comme résidente en Inde.

G. Non-résident ayant des revenus d’un fonds d’investissement situé à IFSC

« L’article 194LBB prévoit que lorsqu’un revenu, autre que le revenu d’entreprise, est distribué aux porteurs de parts (résidents ou non-résidents) en ce qui concerne les parts du Fonds d’investissement, l’impôt en sera déduit aux taux applicables. Par conséquent, le bénéficiaire est tenu de fournir sa déclaration de revenus conformément à l’article 139 de la loi », informe Wadhwa.

La CBDT a exempté un non-résident (et une société étrangère) de l’obligation de produire une déclaration de revenus. Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

(a) Le non-résident a perçu des revenus d’un Fonds d’investissement établi dans un Centre international de services financiers (IFSC) situé en Inde ;

(b) Ce revenu est le seul revenu de ce non-résident qui est imposable en Inde ; et

(c) L’impôt dû sur ces revenus a été déduit et déposé au crédit du gouvernement central conformément à l’article 194LBB ;

(d) Il n’a pas reçu d’avis pour déposer la déclaration de revenus en vertu des dispositions de l’article 142 (1) ou de l’article 148 ou de l’article 153A ou de l’article 153C.

H. Société non résidente ou étrangère. avoir un revenu de placement dans un fonds déterminé

La CBDT a exonéré les sociétés non-résidentes ou étrangères. de l’exigence de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu. Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

(a) L’évalué (c’est-à-dire un non-résident ou une société étrangère) a gagné un revenu en Inde grâce à l’investissement effectué dans le FIA ​​de catégorie III, qui remplit les conditions d’être un fonds spécifié tel que visé à la section 10 (4D) ;

(b) L’évalué ne gagne aucun revenu en Inde autre que le revenu d’un investissement dans les FIA susmentionnés au cours de l’année précédente.

(c) L’impôt sur le revenu dû sur ces revenus a été retenu à la source et remis au gouvernement central par ce FIA ​​aux taux spécifiés à l’article 194LBB ; et

(d) L’évalué a fourni les détails et documents suivants au FIA :

# Nom, identifiant e-mail et numéro de contact ;

# Adresse dans le pays ou le territoire spécifié dont il est résident ;

# Une déclaration qu’il est un résident d’un pays ou d’un territoire spécifié en dehors de l’Inde ; et

# Numéro d’identification fiscale attribué dans son pays d’origine et si ce numéro n’est pas disponible, alors un numéro unique sur la base duquel le gouvernement de son pays d’origine l’identifie.

(e) L’évalué n’a pas reçu d’avis de dépôt de déclaration de revenus en vertu de l’article 142 (1) ou de l’article 148 ou de l’article 153A ou de l’article 153C pour l’année d’imposition pertinente.

I. Investisseur étranger éligible

La CBDT a exempté un non-résident étant un investisseur étranger admissible de l’exigence de produire une déclaration de revenus. Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

(a) Il exerce ses activités conformément à la circulaire de SEBI ;

(b) Il a effectué des transactions uniquement sur les immobilisations visées à l’article 47(viiab) qui sont cotées sur une bourse de valeurs reconnue située dans un IFSC ;

(c) La contrepartie du transfert des immobilisations susmentionnées doit être payée ou payable en devises étrangères ;

(d) Il ne gagne aucun revenu en Inde, autre que le revenu provenant du transfert des immobilisations susmentionnées ; et

(e) Il a fourni les détails et documents suivants au courtier en valeurs mobilières par l’intermédiaire duquel la transaction est effectuée :

# Nom, identifiant e-mail et numéro de contact ;

# Adresse dans le pays ou le territoire spécifié dont il est résident ;

# Une déclaration qu’il est un résident d’un pays ou d’un territoire spécifié en dehors de l’Inde ; et

# Numéro d’identification fiscale attribué dans son pays d’origine et si ce numéro n’est pas disponible, alors un numéro unique sur la base duquel le gouvernement de son pays d’origine l’identifie.

(f) Il n’a pas reçu d’avis de dépôt de déclaration de revenus en vertu de l’article 142 (1) ou de l’article 148 ou de l’article 153A ou de l’article 153C pour l’année d’imposition concernée.

