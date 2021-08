Dépôt de la déclaration de revenus pour l’AY 2021-22 : Avant le dépôt du RTI, vérifiez les choses à faire et les documents requis

in

Le nouveau portail de déclaration électronique de l’impôt sur le revenu a été lancé le 7 juin. Depuis lors, de nombreux problèmes ont continué de perturber son fonctionnement.

Dépôt de la déclaration de revenus pour AY 2021-22 : Le dépôt du RTI est obligatoire pour les particuliers si leur revenu imposable est supérieur à 250 000 Rs par an. Conformément aux règles de l’impôt sur le revenu, le dépôt de RTI est également indispensable pour les personnes qui ont payé plus de 1 000 000 Rs en factures d’électricité ou qui ont effectué des voyages à l’étranger pour plus de 2 lakh Rs au cours d’un exercice. Cependant, les experts conseillent que même si le revenu d’un individu est inférieur à la limite imposable, il/elle doit déposer une déclaration de revenus. Comme le dépôt de déclaration comporte plusieurs avantages.

Cette année, la Direction des Impôts sur le Revenu a lancé un nouveau portail de dépôt de RTI. Avant de produire les déclarations, voici une liste de choses que vous devriez remplir cette année :

1. Reliez PAN et Aadhaar :

Il est obligatoire de lier PAN et Aadhaar. Vous ne pouvez pas e-vérifier l’ITR via l’option Aadhaar-OTP sans lier Aadhaar et PAN. La dernière date pour la liaison PAN-Aadhaar est le 30 septembre 2021.

2. Lier le compte bancaire et le PAN

Lier le PAN au compte bancaire est nécessaire car les remboursements sont directement transférés sur le compte bancaire du contribuable. De plus, sans lier le PAN au compte bancaire, vous ne pouvez pas ouvrir un FD ou effectuer un dépôt en espèces au-delà d’une certaine limite.

3. Récupérez le formulaire 16/Form16 A auprès de l’employeur

Le formulaire 16 fournit des détails sur les impôts déduits de votre salaire. L’employeur est responsable de l’émettre. Le formulaire 16A est fourni par d’autres déducteurs comme les banques. La date limite de délivrance des formulaires 16 et 16A était le 31 juillet 2021. Vous devez les obtenir et vérifier avec le formulaire 26AS et les relevés bancaires pour le dépôt du RTI.

4. Vérifiez votre assujettissement à l’impôt sur les plus-values

Vous devez payer un impôt sur les plus-values ​​après la vente de tout actif en capital comme des actions, des fonds communs de placement, des biens résidentiels, de l’or, etc. Vous devez vérifier votre impôt sur les plus-values ​​si vous avez effectué de telles transactions au cours de l’exercice 2020-21.

5. Soumettre le formulaire 15G/15H

Il existe une provision pour déduction d’impôt sur les intérêts payés sur vos comptes bancaires. Cependant, si vous n’avez pas de revenu dans la tranche d’imposition, vous pouvez éviter cette déduction fiscale en soumettant le formulaire 15G /Form 15 H (selon le cas).

6. Téléchargez le formulaire 26AS

Le formulaire 26AS est votre relevé annuel de crédit d’impôt. C’est l’un des documents les plus importants pour le dépôt du RTI. Plusieurs modifications ont été apportées au formulaire 26AS cette année. Vous pouvez télécharger ce formulaire depuis le nouveau site de l’impôt sur le revenu, le site TRACES ou depuis votre compte net bancaire.

7. Autres documents requis

Vous devez garder d’autres documents à portée de main avant de déclarer votre déclaration de revenus. Tel que:

Certificat d’intérêt de la banqueDétails des revenus de dividendesCertificat d’intérêt pour les prêts immobiliers (le cas échéant)Preuve des investissements d’économie d’impôt pour le dépôt des impôts

