Dépôt de la déclaration de revenus pour l’AY 2021-22 : Éléments essentiels à garder à l’esprit lors du dépôt du RTI

Dépôt de la déclaration de revenus pour l’AY 2021-22 : Il est très important de produire une déclaration de revenus (RTI) au plus tard à la date d’échéance avec des informations complètes et exactes sur le revenu et d’autres informations demandées pour remplir le formulaire de RTI. Des détails de RTI incomplets ou des informations inexactes peuvent conduire à ce qu’un RTI soit considéré comme invalide ou même à l’imposition d’une pénalité à la personne évaluée.

Par conséquent, afin de maintenir l’exactitude et l’exhaustivité des informations demandées par le service de l’impôt sur le revenu dans le formulaire de RTI applicable, une personne doit garder tous les documents requis à portée de main à l’avance et être prête avec des informations à jour. Il y a diverses choses essentielles décrites ci-dessous que les individus doivent garder à l’esprit lors du dépôt d’un RTI.

Préparation d’une déclaration de revenus

Le processus de dépôt de RTI peut devenir assez complexe si vous n’êtes pas entièrement préparé. Dans ce cas, il peut y avoir une possibilité de faire des erreurs, par exemple le dépôt d’un RTI avec des informations incomplètes et/ou inexactes demandées par le service des impôts sur le revenu. Par conséquent, chaque personne évaluée doit être entièrement préparée avant de déposer son RTI avec les documents pertinents collectés et les informations nécessaires au dépôt du RTI, tels que les documents relatifs au revenu, à l’investissement, aux paiements d’impôts, aux impôts payés d’avance, au formulaire 26AS, à divers certificats sur lesquels des déductions seraient demandées. , informations sur le statut de résidence, détails des comptes bancaires, actifs et passifs associés, etc.

Un contribuable individuel doit prendre soin des éléments suivants lors du dépôt du RTI :

Revenu en club : Si un revenu d’un enfant mineur ou d’un conjoint est matraqué entre les mains du contribuable, alors ce revenu doit être divulgué dans le formulaire RTI. La plupart des gens ont oublié de divulguer ces revenus. Dans ces cas, ils peuvent recevoir un avis du Service des impôts sur le revenu.

Revenus d’intérêts du compte d’épargne et des FD : Il est très important de mentionner tous les revenus d’intérêts du compte d’épargne et des FD auprès de la banque et du bureau de poste dans l’annexe OS (Revenus d’autres sources), puis de demander une déduction en vertu de la section 80TTA (jusqu’à Rs.10000) ou 80TTB (jusqu’à Rs. 50 000 en cas de personne âgée) selon le cas.

Non-déclaration des revenus exonérés : Tous les revenus gagnés au cours de l’année précédente doivent être déclarés dans le formulaire RTI, nonobstant le fait que ces revenus sont exonérés d’impôt. Il existe une annexe distincte pour déclarer les revenus exonérés d’impôt dans le formulaire RTI. L’omission de déclarer tous les revenus entraînerait la réception d’un avis du service de l’impôt sur le revenu.

Numéro de compte bancaire correct : Un contribuable individuel doit mentionner le numéro de compte bancaire correct lors du dépôt du RTI, car le remboursement sera automatiquement crédité par le Service des impôts sur le revenu au numéro de compte mentionné dans le formulaire RTI. La mention d’un numéro de compte incorrect dans le formulaire de RTI ne peut entraîner un remboursement à une personne.

Plus-value sur vente de bijoux, tableaux etc : Certains objets personnels tels que les bijoux, les collections archéologiques, les sculptures, les dessins, les peintures, etc. ne sont pas inclus dans la définition des effets personnels et sont donc traités comme des immobilisations. Toute plus-value résultant de la vente de ces biens doit être mentionnée dans le formulaire ITR.

Revenus imposables : Il est très important de mentionner tous les revenus, nonobstant le fait que l’impôt a déjà été déduit de ces revenus au moment de la réception. Il est nécessaire de mentionner les revenus dans le formulaire ITR ainsi que le montant de l’impôt qui a déjà été déduit dans la feuille « Impôt payé » du formulaire ITR.

Détails TDS et TCS : Il est également important de mentionner les détails du crédit d’impôt selon les certificats TDS et TCS disponibles avec l’évalué pour réclamer un tel crédit d’impôt dans l’annexe disponible pour déclarer TDS et TCS dans le formulaire de déclaration de revenus et vérifier avec les détails du formulaire 26AS.

Déduction pour demande d’investissement en vertu de 80C, 80CCC et 80CCD : Il est très important de demander une déduction basée sur l’investissement au cours des années dans la section 80C, 80CCC et 80CCD. Par exemple, les intérêts sur NSC seront d’abord ajoutés à l’annexe OS, puis pourront être réclamés pour déduction en vertu de la section 80C, cependant, la déduction est disponible dans la limite maximale de Rs 150000 comme mentionné dans la section 80E.

Déduction pour demande de paiement sous 80D et 80DDB etc : Si une déduction est disponible sur une base de paiement, l’évalué ne doit pas oublier de réclamer ces déductions comme la déduction en vertu des sections 80D et 80DDB, etc.

Autres points importants qui sont pour la plupart omis par erreur par les contribuables lors du dépôt du RTI :

Sélection du formulaire de RTI approprié : Il existe essentiellement 4 formulaires ITR qui s’appliquent aux particuliers, c’est-à-dire ITR 1 à ITR 4. La sélection d’un formulaire ITR approprié est importante car une mauvaise sélection entraînera l’avis défectueux du service des impôts sur le revenu, qui doit être rectifié dans un délai spécifié. de temps. L’applicabilité du formulaire ITR est la suivante :

ITR-1 – Pour un individu résident ayant un revenu total jusqu’à Rs 50 lakh sous forme de salaire, une propriété de maison, d’autres sources et un revenu agricole jusqu’à Rs 5000.

ITR-2 – Pour Particulier et HUF n’ayant pas de revenus d’entreprise ou de profession.

ITR-3 – Pour Particulier et HUF ayant des revenus d’entreprise ou de profession.

ITR-4 – Pour les particuliers, les HUF et les entreprises (autres que LLP) étant des résidents ayant un revenu total jusqu’à Rs 50 lakh sous la forme d’un salaire, une propriété d’une maison, d’autres sources, un revenu agricole jusqu’à Rs 5000 et un revenu présumé u/s 44AD, 44ADA et 44AE.

Défaut de concilier Revenu et TDS avec le formulaire 26AS : Tous les impôts payés au cours de l’année précédente sous la forme de TDS, TCS, Advance Tax et Self-Assessment Tax doivent être rapprochés avec le formulaire 26AS. Si le paiement des impôts mentionné dans le formulaire ITR dépasse le montant indiqué dans le formulaire 26AS, il en résultera soit un avis de mise en demeure, soit un remboursement moindre de la part du service des impôts sur le revenu.

Vérification électronique de l’ITR : Après avoir rempli le formulaire RTI, il doit être vérifié électroniquement en même temps ou plus tard, c’est-à-dire dans les 120 jours suivant le dépôt du RTI. Si le contribuable n’est pas en mesure de vérifier électroniquement le formulaire RTI, la copie signée du RTI-V doit être envoyée à CPC, Bangalore dans les 120 jours suivant le dépôt du RTI.

(Par Kapil Rana, fondateur et président de HostBooks Limited)

