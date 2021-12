Dépôt de RTI : idées fausses courantes sur la fiscalité des contrats à terme et des options

La taxation des contrats à terme et des options est très délicate et il existe également de nombreuses idées fausses à ce sujet. Nous en examinons quelques-uns.

La taxation des contrats à terme et des options est très délicate et il y a plus de désinformation que de faits. Il y a eu de nombreux nouveaux entrants dans le trading FnO l’année dernière et ils ont besoin d’une bonne compréhension de la fiscalité F&O. Les commerçants de l’ancien temps ont de nombreuses idées fausses ou informations erronées et ils doivent dissiper de nombreux doutes. N’oubliez pas que des informations erronées entraînent un mauvais dépôt de RTI (obtention d’avis d’impôt sur le revenu) et, à leur tour, une perte de tranquillité d’esprit !

Ne pensez pas que vous devez produire une déclaration de revenus uniquement lorsque vous réalisez des bénéfices. La déclaration de revenus doit être produite que vous fassiez des profits ou des pertes. Oui, en cas de perte, vous n’aurez peut-être pas à payer d’impôt, mais vous devrez tout de même produire une déclaration de revenus. Cela présente deux avantages… Premièrement, vous pouvez reporter la perte sur l’année suivante, et deuxièmement, vous pouvez économiser jusqu’à Rs 10k pour non-déclaration de RTI.

Le deuxième doute le plus important pour les contribuables est de savoir si les revenus de F&O sont des revenus spéculatifs. Cette question vient avec peu d’appréhension à l’esprit car de nombreux avantages ne sont pas disponibles pour les revenus spéculatifs. De par la nature même des transactions, les F&O semblent être des transactions spéculatives. Cependant, cela est spécifiquement clarifié dans la Loi de l’impôt sur le revenu que les revenus F&O ne sont PAS des revenus spéculatifs. Le revenu gagné dans les transactions F&O est un revenu d’entreprise normal.

Le revenu de F&O est considéré comme un revenu d’entreprise non spéculatif. Par conséquent, une limite d’exemption de base est disponible pour les utilisateurs.

Par exemple, si vous ne percevez que des revenus de F&O et non d’autres sources de revenus, les revenus jusqu’à la limite d’exemption de base, c’est-à-dire Rs 2,5 lakh, sont exonérés d’impôt !

En tant que particulier, vous pouvez demander toutes les déductions fiscales admissibles u/s 80C à l’égard des revenus de F&O, comme tout autre revenu d’entreprise normal.

Une autre idée fausse majeure est qu’il faut faire un audit s’il y a une perte nette des transactions F&O. C’est très simple. Si vous n’avez qu’une perte provenant d’une transaction F&O, vous n’avez pas besoin de procéder à un audit tant que votre chiffre d’affaires F&O est inférieur à la limite prescrite. Assurez-vous simplement de produire un RTI avant la date d’échéance afin de pouvoir reporter cette perte sur les années futures.

Une autre idée fausse concerne l’exigence d’audit. La règle générale dit qu’un audit est nécessaire si le chiffre d’affaires est supérieur à Rs 1crore.

Tout d’abord, nous devons comprendre que pour AY 2021-22 (année pour laquelle nous allons tous déposer un RTI maintenant), la limite de chiffre d’affaires est augmentée à Rs 10 crore si toutes les transactions passent par le canal bancaire. Nous savons tous que chez F&O, toutes les transactions passent par le canal bancaire et qu’un audit ne sera donc pas nécessaire tant que le chiffre d’affaires ne sera pas inférieur à Rs 10 crore. Il est très important de le noter.

Le prochain point important est maintenant « comment calculer le chiffre d’affaires en cas de transactions F&O ? »

L’idée fausse est de considérer la valeur totale de la transaction comme un chiffre d’affaires. Faire attention …. Ce n’est pas le cas.

La valeur absolue des profits et des pertes est comptée comme chiffre d’affaires et si c’est une option, ajoutez une prime.

Par exemple, vous avez conclu deux transactions. Une transaction s’est soldée par une perte de Rs 50 lakh et une autre transaction s’est soldée par un bénéfice de Rs 75 lakh. Donc la somme de la valeur absolue de la perte et du profit est ici 50 + 75 = 125.

Ainsi, le chiffre d’affaires serait de Rs 1,25 crore. et comme c’est moins de Rs 10 crore et qu’il n’y a pas de dépenses en espèces, nous pouvons conclure que l’audit n’est pas requis.

J’ai vu de nombreux commerçants F&O faire de l’arithmétique simple et calculer le revenu imposable.

Par exemple, supposons que vous ayez Rs 28 lakh comme profit F&O et Rs 8 lakh comme perte FnO. Maintenant, un simple travail sur le revenu imposable de F&O serait (bénéfice-perte) (28-8)=20.

Non! Rs 20 L ne peuvent pas être un revenu imposable de F&O. Vous devez déduire les frais accessoires encourus lors de l’exécution des transactions F&O. Comme les frais de données, l’électricité, les dépenses pour n’importe quel analyste, etc. Vous ne devez vous assurer que de deux choses. Ces dépenses doivent être accessoires à l’activité F&O et aucune dépense ne doit être en espèces. Supposons, dans cet exemple, qu’il y ait tous ces frais accessoires de Rs 1,5 lakh, alors nous devons les réduire du bénéfice imposable. Donc 20-1,5 = Rs 18,5 L est un revenu imposable de F&O !

(Par Sujit Bangar, fondateur de TaxBuddy.com)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.