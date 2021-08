Dépôt de RTI : vérifiez le formulaire 26AS pour confirmer les crédits d’impôt

Pour les personnes salariées, si une déduction a été laissée à déclarer dans le formulaire 16, la même chose peut être réclamée en plus lors du dépôt du RTI.

Par Shailesh Kumar

C’est cette période de l’année, où chaque contribuable est occupé à examiner ses transactions de l’année dernière et à préparer sa déclaration de revenus (RTI). Les contribuables salariés doivent s’assurer qu’ils disposent de leur formulaire 16 et que le crédit d’impôt est dûment et correctement reflété dans le formulaire 26AS.

Alors que le nouveau régime prévoit des taux d’imposition plus bas, il supprime la possibilité de réclamer certaines exonérations et déductions fiscales autorisées dans l’ancien régime fiscal. Étant donné que le choix de l’option doit être indiqué au moment du dépôt de la déclaration, l’article offre un avantage aux contribuables salariés dans lequel le contribuable peut choisir un régime différent au moment du dépôt de la déclaration que celui qui a été choisi avec l’employeur. aux fins de déduction fiscale.

Nouveau et ancien régime fiscal

Dans le cas où le contribuable a opté pour l’ancien régime avec l’employeur mais n’a pas pu effectuer d’investissement tel que déclaré en vertu de l’article 80G de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu (la loi) et se rend compte que le nouveau régime lui serait plus avantageux, il peut optez toujours pour le nouveau régime lors du dépôt du RTI et tout remboursement dû dans un tel cas pourra être réclamé. Par conséquent, il convient d’analyser bien à l’avance si un changement de régime est nécessaire lors du dépôt du RTI.

En outre, il faut collecter les relevés bancaires et les certificats d’intérêts bancaires et les concilier avec les crédits d’impôt disponibles dans le formulaire 26AS. Même si l’ensemble du processus d’imposition est numérisé, même la légère possibilité d’erreur d’un crédit d’impôt court peut être évitée. De plus, le fait de garder à portée de main vos reçus de primes médicales, vos certificats d’intérêt de prêt immobilier et vos reçus de dons vous aidera à vous assurer de ne manquer aucun avantage d’aucune déduction. Pour les personnes salariées, si une déduction a été laissée à déclarer dans le formulaire 16, la même chose peut être réclamée en plus lors du dépôt du RTI.

Livres de comptes

De plus, les personnes physiques ayant des revenus d’entreprise et/ou de profession doivent vérifier si elles sont tenues de préparer des livres de comptes en vertu des dispositions de la loi. Le non-respect des conformités pour la tenue des livres de comptes peut entraîner la défectuosité de votre retour. De plus, avec l’introduction de la section 112A, de nombreuses informations concernant vos investissements doivent être remplies dans le formulaire de déclaration. Toutes les déclarations de gains en capital doivent être recueillies au préalable de manière à ce qu’aucune information ne soit manquée lors du dépôt de la déclaration.

Maintenant que le ministère a automatisé son processus d’émission des remboursements, il est important de s’assurer que votre compte bancaire est pré-validé sur le nouveau portail d’impôt. Choisissez également le bon formulaire de retour afin que les détails complets et corrects puissent être fournis. L’interface de dépôt a été complètement repensée sur le portail de l’impôt sur le revenu pour le rendre plus convivial et interactif. Il est conseillé de compléter vos déclarations sans trop de bruit pour éviter toute pénalité, intérêt et précipitation de dernière minute. Alors, choisissez judicieusement vos formulaires et n’hésitez pas à contacter vos conseillers fiscaux en cas d’ambiguïté.

L’écrivain est partenaire, Nangia & Co

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.