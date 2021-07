Dépôt des formulaires d’impôt sur le revenu 15CA/15CB : la CBDT prolonge à nouveau la date d’échéance en raison de nouveaux problèmes avec le portail de dépôt électronique

in

Au vu des difficultés signalées par les contribuables dans le dépôt des formulaires en ligne sur https:// Incometax.gov.in, la CBDT a accordé un assouplissement supplémentaire dans le dépôt électronique des formulaires 15CA et 15CB. Les contribuables peuvent désormais soumettre le formulaire 15CA/15CB au format manuel aux revendeurs agréés jusqu’au 15 août, a déclaré la CBDT dans un communiqué aujourd’hui.

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961, il est obligatoire de fournir le formulaire 15CA/15CB par voie électronique. À l’heure actuelle, les contribuables téléchargent le formulaire 15CA, ainsi que le certificat d’expert-comptable dans le formulaire 15CB, le cas échéant, sur le portail de dépôt électronique, avant de soumettre la copie au courtier agréé pour tout versement à l’étranger.

« Compte tenu des difficultés signalées par les contribuables dans le dépôt électronique des formulaires d’impôt sur le revenu 15CA/15CB sur le portail www. Incometax.gov.in, il avait été précédemment décidé par CBDT que les contribuables pouvaient soumettre les formulaires 15CA/15CB en format manuel au revendeur agréé jusqu’au 15 juillet 2021 », a déclaré CBDT.

“Il a maintenant été décidé de prolonger la date susmentionnée jusqu’au 15 août 2021. Compte tenu de cela, les contribuables peuvent désormais soumettre lesdits formulaires au format manuel aux revendeurs agréés jusqu’au 15 août 2021”, a ajouté CBDT.

La CBDT a conseillé aux revendeurs autorisés d’accepter ces formulaires jusqu’au 15 août 2021 aux fins des envois de fonds à l’étranger. Une fonction sera fournie sur le nouveau portail de dépôt électronique pour télécharger ces formulaires à une date ultérieure afin de générer le numéro d’identification du document.

Le nouveau portail de déclaration électronique de l’impôt sur le revenu – www. Incometax.gov.in – a connu un démarrage chaotique dès le jour de son lancement le 7 juin, car les contribuables, les fiscalistes et d’autres parties prenantes ont signalé des problèmes de fonctionnement. Au Parlement aujourd’hui, le ministère des Finances a déclaré que la société informatique Infosys avait reconnu les problèmes techniques du nouveau portail de dépôt électronique et que certains des problèmes initiaux avaient été atténués.

