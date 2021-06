Dépôt ECR uniquement si Aadhaar a vérifié auprès de l’UAN

in

L’EPFO a demandé à ses bureaux extérieurs de s’assurer que les membres et les employeurs ne soient pas lésés pendant la phase de transition.

L’Organisation de la Caisse de Prévoyance des Employés (EPFO) permettra désormais aux employeurs de déposer une déclaration électronique avec challan (ECR) uniquement pour les employés dont les numéros Aadhaar sont prédéfinis et vérifiés avec les numéros de compte universels (UAN).

Le dispositif ECR ​​permet à un employeur de fournir toutes les informations statutaires sur ses employés engagés dans l’organisation. Après avoir fourni ces informations, l’employeur peut utiliser le processus challan pour le paiement des cotisations et des frais administratifs tel que prescrit.

Selon le tableau de bord de l’EPFO, l’organisme de la caisse de retraite comptait environ 6,72 crores de membres cotisants au cours de la dernière année et parmi eux, Aadhaar a été validé pour 5,43 crores de ces membres. L’EPFO est obligatoire pour les établissements de 20 salariés ou plus. Le plafond salarial est de Rs 15 000 par mois.

La dernière décision de l’EPFO fait suite à la mise en œuvre de l’article 142 du code de la sécurité sociale avec effet au 3 mars 2021 par le gouvernement. L’article 142 du code de la sécurité sociale comprend les dispositions relatives à Aadhaar dans lesquelles un bénéficiaire doit établir son identité ou l’identité des membres de sa famille via le numéro Aadhaar.

“Conformément à la disposition ci-dessus de l’EPFO, l’autorité compétente a approuvé que l’ECR ne soit autorisé à être déposé que pour les membres dont les numéros Aadhaar sont semés et vérifiés avec les UAN à compter du 1er juin 2021”, a déclaré l’EPFO. dans une circulaire.

L’EPFO a demandé à ses bureaux extérieurs de s’assurer que les membres et les employeurs ne soient pas lésés pendant la phase de transition.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.