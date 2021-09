Dépôt fixe : 5 choses à savoir sur les FD pour prendre la bonne décision d’investissement

Gardez à l’esprit que les rendements FD sont entièrement imposables selon le taux d’imposition de la dalle d’impôt sur le revenu de l’investisseur. Alors, tenez toujours compte des rendements après impôt du FD tout en prenant une décision.

Les dépôts à terme sont l’un des instruments d’investissement les plus sûrs et les plus populaires disponibles dans le pays. Les FD peuvent vous offrir de bons rendements à condition que vous connaissiez bien le produit et que vous preniez des décisions éclairées pour pouvoir maximiser les avantages de l’investissement. La plupart des banques et de nombreuses institutions financières offrent à leurs investisseurs la possibilité de déposer de l’argent dans leurs instruments FD. Mais comment savoir quel est le meilleur produit FD pour vous ?

Les FD sont également disponibles dans plusieurs options d’occupation et avec différentes fonctionnalités – mais comment sélectionnez-vous le produit FD qui répond le mieux à vos exigences ? Continuez à lire pendant que nous répondons à quelques questions critiques pour vous aider à prendre des décisions éclairées sur les investissements FD.

Quelle devrait être la durée idéale d’un investissement FD ?

Les mandats FD offerts par les banques et les institutions financières vont généralement de sept jours à 10 ans. Certaines banques proposent également des FD pour des durées plus longues allant jusqu’à 20 ans. Mais comment savoir quelle est la durée idéale de votre investissement FD ? Vous devriez idéalement investir dans un FD dont le mandat est en parfaite synchronisation avec vos objectifs financiers. En fonction de vos objectifs à court et à long terme, vous pouvez sélectionner le mandat FD approprié. Vous devriez également préférer les FD qui vous offrent le meilleur taux d’intérêt pour répondre aux exigences de vos objectifs financiers. Lorsque les taux d’intérêt FD devraient augmenter, vous pouvez investir dans plusieurs FD de différentes échéances pour créer un échelonnement FD et bénéficier d’une moyenne du taux d’intérêt FD à long terme.

Devriez-vous investir dans un grand FD ou plusieurs FD plus petits ?

Les dépôts dans les banques jusqu’à Rs 5 lakh sont assurés par la Société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit (DICGC), une filiale de la RBI. Ainsi, pour annuler complètement le risque de défaut, vous pouvez éviter une exposition de plus de Rs 5 lakh dans une seule banque lorsque vous investissez dans un FD. Le meilleur moyen serait de diviser votre investissement en plusieurs FD, de préférence dans différentes banques, en veillant à ce que le dépôt total (c’est-à-dire le principal plus les intérêts) dans une banque ne dépasse pas Rs 5 lakh. Un autre avantage d’avoir plusieurs FD est que vous pouvez liquider un ou deux FD pour répondre à toute urgence sans perturber les investissements FD restants. Mais si vous conservez l’intégralité du fonds dans un seul FD, vous devrez peut-être liquider prématurément la totalité de l’investissement en cas de crise financière après avoir perdu une partie des revenus d’intérêts sous forme de pénalités.

Cela étant dit, avoir un gros FD présente également certains avantages. Vous n’avez pas besoin de suivre plusieurs investissements FD ; par exemple, quand chacun d’eux arrivera à maturité et quand devrez-vous les réinvestir. Ainsi, en fonction de vos exigences de sécurité et de commodité, vous pouvez choisir l’option appropriée.

Dépôts à terme à taux variable ou à taux fixe : quel est le meilleur ?

Les dépôts à terme à taux variable (FRTD) sont des produits d’investissement qui offrent des taux d’intérêt liés à un taux de référence sous-jacent tel que le taux repo de la RBI, le taux des bons du Trésor à 91 jours, etc. Ainsi, lorsque le taux de référence augmente, le taux d’intérêt FRTD lié augmente et vice-versa. Dans les produits FD réguliers, le taux d’intérêt reste fixe jusqu’à la fin du mandat réservé. Les FRTD conviennent aux investisseurs qui comprennent l’orientation des taux d’intérêt et peuvent prendre la bonne décision en conséquence. Si vous n’êtes pas sûr de la tendance des taux d’intérêt, il peut être préférable de vous en tenir aux produits FD habituels.

Corporate FD vs Bank FD : quel est le meilleur ?

Si vous recherchez un taux d’intérêt plus élevé en investissant dans des FD, vous pouvez envisager d’investir dans des dépôts à terme (CD) d’entreprise. La durée des CD varie généralement de six mois à cinq ans. Les CD offrent généralement un taux d’intérêt plus élevé que les FD bancaires, mais ils peuvent également comporter un degré de risque plus élevé. Les CD ne sont pas non plus assurés par le DICGC si l’entreprise est en défaut de paiement comme les FD bancaires (c’est-à-dire jusqu’à Rs 5 lakh par banque et par investisseur). En outre, certaines banques permettent aux investisseurs de liquider partiellement les FD et de rester investis avec la partie restante. Les CD, en revanche, n’offrent aucune possibilité de retrait partiel. En tant que tel, vous pouvez explorer les opportunités d’investissement dans les CD les mieux notés après une évaluation approfondie des risques pour obtenir des rendements relativement plus élevés si vous avez également la capacité de prise de risque requise. Si vous êtes un investisseur averse au risque, il vaut peut-être mieux vous en tenir aux FD de banques réputées.

Faut-il attendre que les FD arrivent à maturité ou les casser prématurément ?

Casser les FD n’est peut-être pas une bonne idée, surtout lorsque le taux d’intérêt devrait baisser dans un proche avenir. Si vous cassez un FD dans une telle situation, vous risquez de ne pas obtenir le même niveau d’intérêt lorsque vous investirez à nouveau dans un avenir proche. Vous pouvez explorer une facilité de découvert (OD) contre votre FD pour éviter une pénalité sur les retraits prématurés pour répondre à vos besoins à court terme au lieu de rompre le FD après avoir lu les termes et conditions applicables.

Si votre pénurie de liquidités devrait durer à long terme et qu’il existe des chances d’une augmentation des taux d’intérêt à l’avenir, vous pouvez rompre prématurément votre FD pour répondre à vos besoins financiers et investir dans un autre FD à un taux d’intérêt plus élevé en l’avenir proche comme faisable. Cette décision doit également être basée sur la disponibilité des options de prêt pour répondre à vos besoins et la comparaison du taux d’intérêt du prêt applicable avec le taux FD existant après déduction de la pénalité pour retrait prématuré.

De plus, gardez à l’esprit que les rendements FD sont entièrement imposables en fonction du taux de la dalle d’impôt sur le revenu de l’investisseur. Alors, tenez toujours compte des rendements après impôt du FD lorsque vous prenez une décision. Cela dit, si votre FD est proche de la maturité, vous voudrez peut-être éviter de le casser prématurément et rechercher d’autres options pour répondre à l’exigence.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

