Dépôt fixe : 6 choses importantes à retenir lorsque vous investissez dans des FD

Les FD bancaires à économie d’impôt jusqu’à Rs 1,5 lakh par exercice financier sont admissibles à des déductions fiscales en vertu de la section 80C.

La double caractéristique de la certitude du revenu et de la protection du capital fait des dépôts bancaires à terme (FD) l’un des instruments d’investissement préférés des investisseurs nouveaux et conservateurs. Mais le manque de connaissance adéquate des produits concernant les FD empêche souvent les déposants de tirer le meilleur parti de leurs FD bancaires.

Ici, je vais expliquer certaines facettes cruciales des FD bancaires que les investisseurs doivent connaître :

1. Les dépôts jusqu’à Rs 5 lakh auprès de chaque banque prévue sont couverts par l’assurance-dépôts

La Société d’assurance-dépôts et de garantie de crédit (DICGC), filiale de RBI, offre une couverture d’assurance-dépôts pour les dépôts ouverts auprès des banques répertoriées. Le programme d’assurance couvre les dépôts bancaires cumulatifs, qui comprennent les dépôts à terme, le compte d’épargne, les dépôts récurrents et le compte courant, jusqu’à Rs 5 lakh par banque et par déposant en cas de défaillance bancaire. Les intérêts et la composante principale des FD bancaires sont couverts par ce programme.

Comme la couverture de Rs 5 lakh s’applique séparément aux dépôts détenus dans chaque banque prévue, les investisseurs averses au risque peuvent bénéficier de dépôts fixes à haut rendement tout en assurant une protection maximale du capital en répartissant leurs FD sur plusieurs banques de manière à ce que leurs dépôts cumulés avec chaque banque ne dépasse pas la marque Rs 5 lakh.

2. La pénalité sur les retraits prématurés réduit vos revenus

La plupart des déposants choisissent leur mandat FD sur la base du taux d’intérêt le plus élevé disponible, sans tenir compte de la liquidité et des horizons d’investissement. Des urgences imprévues ou des objectifs financiers négligés peuvent les pousser à retirer des FD prématurément et, par conséquent, encourir une pénalité de retrait prématurée pouvant aller jusqu’à 1%. Le taux pénal est déduit du taux d’intérêt effectif, qui est généralement le plus bas du taux d’origine de la carte et du taux de la carte FD pour la période pendant laquelle le dépôt est en vigueur. Par conséquent, assurez-vous de prendre en compte la liquidité et l’horizon d’investissement de vos objectifs financiers pour éviter d’encourir des pénalités de retrait prématuré et une perte de revenus d’intérêts.



3. L’obligation fiscale du déposant ne s’arrête pas avec TDS

L’assujettissement à l’impôt des investisseurs FD ne s’arrête pas avec la déduction des TDS par les banques. Les revenus d’intérêts sur votre FD sont imposables selon la dalle fiscale du déposant, à l’exception de la déduction fiscale pouvant aller jusqu’à Rs 50 000 disponible pour les personnes âgées en vertu de la section 80TTB. La différence entre l’impôt réel à payer et le montant TDS déduit est ajustée au moment du dépôt des déclarations de revenus. Par conséquent, tenez toujours compte de la dalle fiscale lors du calcul du retour après impôt des FD. Cela aidera à faire une meilleure comparaison entre les revenus d’intérêts après impôt générés par les dépôts à terme et les rendements après impôt des alternatives à revenu fixe comme les fonds communs de placement de dette.

4. Les revenus d’intérêts du FD à économie d’impôt ne sont pas exonérés d’impôt

Les FD bancaires à économie d’impôt jusqu’à Rs 1,5 lakh par exercice financier sont admissibles à des déductions fiscales en vertu de la section 80C. Ces FD à économie d’impôt sont assortis d’une période de blocage de 5 ans. Cependant, tout comme les FD sans économie d’impôt, les revenus d’intérêts des FD à économie d’impôt sont également imposés en fonction de la tranche d’imposition du déposant.

Les rendements après impôts des FD à économie d’impôt peuvent ne pas battre l’inflation pendant les régimes de taux d’intérêt bas. Par conséquent, les investisseurs qui recherchent des rendements après impôt plus élevés pour leurs instruments d’épargne fiscale à revenu fixe devraient préférer les petits programmes d’épargne offrant des rendements non imposables.

Ceux qui ont un appétit pour le risque plus élevé peuvent opter pour des programmes d’épargne liés aux actions (ELSS). Ces fonds communs de placement à économie d’impôt sont plus avantageux sur le plan fiscal, car seuls les gains en capital comptabilisés au-delà de 1 lakh de Rs au cours d’un exercice sont assujettis à l’impôt LTCG (gains en capital à long terme) à 10 %, quel que soit votre taux d’imposition. Ces fonds communs de placement à économie d’impôt offrent également l’une des périodes d’immobilisation les plus basses de seulement 3 ans parmi toutes les options de la section 80C. Leurs rendements à long terme surpassent également largement les rendements FD sur le long terme.

5. Les FD peuvent être un levier pour bénéficier de cartes sécurisées

Les investisseurs FD ayant une cote de crédit nulle ou faible peuvent en tirer parti pour bénéficier de cartes de crédit sécurisées. Comme les transactions effectuées via des cartes sécurisées sont signalées aux bureaux de crédit, l’utilisation disciplinée des cartes de crédit sécurisées peut aider à construire ou à améliorer son pointage de crédit. Ces cartes peuvent également être utiles pour ceux qui ne parviennent pas à se prévaloir des cartes de crédit régulières pour d’autres raisons, comme un revenu insuffisant, un emplacement inutilisable, le profil de l’employeur ou le profil de l’emploi.

6. Disponibilité du prêt contre FD pour faire face aux asymétries de trésorerie

La plupart des banques offrent des prêts sur dépôts fixes, généralement sous la forme d’une facilité de découvert. Une limite de crédit est accordée à l’emprunteur sur la base du montant FD donné en garantie et des intérêts ne sont prélevés que sur le montant prélevé jusqu’à son remboursement. Cependant, l’emprunteur continue de percevoir des intérêts sur les FD mis en gage pendant la durée du prêt. Les emprunteurs peuvent retirer jusqu’au montant sanctionné de leur compte de découvert et le rembourser selon leur capacité de remboursement.

Ces caractéristiques d’un prêt contre des FD en font un excellent outil pour atténuer les décalages fréquents de liquidités et de flux de trésorerie, sans nécessiter la clôture prématurée des FD et sans encourir de pénalités de retrait prématuré.

(L’auteur est directeur, Paisabazaar.com)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.